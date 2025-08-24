Heimdebüt für Süd-Coach Christian Niebel am Sonntag

Schon mehrfach geprüft

Im Sommer verließ Botan Melik die Südstädter in Richtung KFC Uerdingen, für ihn übernahm Christian Niebel. „Die Vorfreude vor meinem ersten Heimspiel ist natürlich sehr groß, da ich auch in der Vorbereitung nur ein Heimspiel gecoacht habe. Umso schöner ist es natürlich, direkt mit einem Derby zu starten“, sagt Niebel. Für den neuen Coach ist es bereits das vierte Plichtspiel mit Grevenbroich-Süd: Im Kreispokal gewann sein Team in Grefrath mit 1:0, im Niederrheinpokal schied der 1. FC mit 0:3 gegen den ASV Süchteln aus. Beim Lohausener SV startete der 1. FC Grevenbroich-Süd mit einem 3:3-Unentschieden in die Saison. „Wir haben uns durch individuelle Fehler fast selbst geschlagen. Das darf uns gegen den SVÜ nicht passieren“, mahnt Niebel.

In der Vorbereitung hatte er Zeit, dem Team seine Spielidee zu vermitteln. „Ich lasse die Mannschaft in einem neuen System auflaufen, das meiner Meinung nach hervorragend zu unserem Kader passt und unserem Spiel mehr Variabilität gibt.“

Uedesheim startete sogar mit drei Pflichtspielsiegen in die Saison. In der abgelaufenen Spielzeit gab’s in Neuenhausen ein 1:1-Unentschieden. Und auch am Sonntag erwartet Niebel ein Derby auf Augenhöhe. „Ich erwarte eine intensive Partie über die vollen neunzig Minuten. Daher gilt es für uns, einen kühlen Kopf zu bewahren.“ Das ist dem ehemaligen Co-Trainer des SC Kapellen deshalb besonders wichtig, weil der Sportliche Leiter und Spieler Murat Köktürk das Team bereits in der vergangenen Saison wegen zu vieler Karten kritisiert hatte. „Die Jungs haben hier schon einen großen Schritt gemacht. Beim Pokalspiel gegen Grefrath haben wir es geschafft trotz der hohen Intensität, kühlen Kopf zu bewahren.“

Ziel: Ruhige Spielzeit

Der Coach kommt aus dem harten Abstiegskampf mit dem SV Schelsen nach Grevenbroich. Nach einem sechsten Platz in seiner Debütsaison sicherte er sich mit seinem Ex-Team in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt in der Kreisliga A MG/Viersen. Bei seinem neuen Verein erhofft er sich eine ruhigere Saison. „Unser Ziel ist es, uns dem Abstiegskampf von Anfang an fernzuhalten. Wenn dabei ein einstelliger Tabellenplatz herausspringt, wären wir sehr zufrieden.“

Ein Verbleib in der Gruppe 3 der Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis mit den Teams aus Mönchengladbach hätte Niebel aufgrund seiner Zeit in der Vitusstadt besser gefallen. „Die Düsseldorfer Gruppe ist sehr schwer einzuschätzen. In Mönchengladbach kenne ich Vereine und Spieler deutlich besser. Das darf am Ende aber keine Rolle spielen, da wir unser eigenes Spiel durchziehen wollen.“