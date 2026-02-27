Heimdebüt für Rückkehrer Meybodi Tabellenletzter unter Zugzwang. Düren will mit Auswärtssieg großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen von Niklas Lohrer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Ali Meybodi (rechts) steht vor dem ersten Heimspiel nach seiner Rückkehr zu Pesch – Foto: Michael Schmidt

Am Sonntag richtet sich der Blick in der Mittelrheinliga nach Köln-Pesch. Wenn der FC Pesch am 17. Spieltag der Mittelrheinliga auf den 1. FC Düren trifft, prallen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während Pesch im Tabellenkeller um das letzte Fünkchen Hoffnung kämpft, will Düren mit einem Auswärtssieg weiter Abstand zur Gefahrenzone gewinnen.

Rückrundenstart mit Luft nach oben Der 1. FC Düren ist mit einem emotionalen Derby aus der Winterpause gestartet. Gegen die Sportfreunde Düren verspielte das Team von Luca Lausberg am vergangenen Freitag eine 2:0-Führung und musste sich trotz überragender Unterstützung der eigenen Anhänger mit einem 2:2 begnügen. Mit 25 Punkten rangieren die Dürener aktuell auf Platz acht im Tabellenmittelfeld. Komfortabel ist die Situation nicht, aber stabil. Ganz anders stellt sich die Lage beim FC Pesch dar. Das Tabellenschlusslicht steht mit lediglich fünf Punkten am Ende der Tabelle, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits zwölf Zähler. Im ersten Spiel nach der Winterpause blieb Pesch trotz ordentlicher Ansätze ohne Punkte. Unter dem neuen, alten Cheftrainer Ali Meybodi, der bereits von 2016 bis 2023 an der Seitenlinie stand, soll nun die Aufholjagd gestartet werden. Realistisch betrachtet bräuchte es allerdings ein mittelgroßes Wunder, um den Klassenerhalt noch zu realisieren.

Lausberg: „Gewaltiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“ Für Dürens Trainer Luca Lausberg ist die Marschroute klar definiert: „Für uns geht es in diesem Spiel um ganz wichtige drei Punkte, bei einem Sieg würden wir einen gewaltigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.“ Gleichzeitig warnt der Coach vor der Brisanz der Partie: „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels, denn für Pesch ist es das erste Heimspiel der Rückrunde und ebenfalls enorm wichtig. Wir stellen uns auf einen hoch intensiven Gegner ein.“