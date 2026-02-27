Heimdebüt für Rückkehrer Meybodi

Am Sonntag richtet sich der Blick in der Mittelrheinliga nach Köln-Pesch. Wenn der FC Pesch am 17. Spieltag der Mittelrheinliga auf den 1. FC Düren trifft, prallen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während Pesch im Tabellenkeller um das letzte Fünkchen Hoffnung kämpft, will Düren mit einem Auswärtssieg weiter Abstand zur Gefahrenzone gewinnen.
Der 1. FC Düren ist mit einem emotionalen Derby aus der Winterpause gestartet. Gegen die Sportfreunde Düren verspielte das Team von Luca Lausberg am vergangenen Freitag eine 2:0-Führung und musste sich trotz überragender Unterstützung der eigenen Anhänger mit einem 2:2 begnügen. Mit 25 Punkten rangieren die Dürener aktuell auf Platz acht im Tabellenmittelfeld. Komfortabel ist die Situation nicht, aber stabil.
Ganz anders stellt sich die Lage beim FC Pesch dar. Das Tabellenschlusslicht steht mit lediglich fünf Punkten am Ende der Tabelle, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits zwölf Zähler. Im ersten Spiel nach der Winterpause blieb Pesch trotz ordentlicher Ansätze ohne Punkte. Unter dem neuen, alten Cheftrainer Ali Meybodi, der bereits von 2016 bis 2023 an der Seitenlinie stand, soll nun die Aufholjagd gestartet werden. Realistisch betrachtet bräuchte es allerdings ein mittelgroßes Wunder, um den Klassenerhalt noch zu realisieren.
Für Dürens Trainer Luca Lausberg ist die Marschroute klar definiert: „Für uns geht es in diesem Spiel um ganz wichtige drei Punkte, bei einem Sieg würden wir einen gewaltigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.“
Gleichzeitig warnt der Coach vor der Brisanz der Partie: „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels, denn für Pesch ist es das erste Heimspiel der Rückrunde und ebenfalls enorm wichtig. Wir stellen uns auf einen hoch intensiven Gegner ein.“
Lausberg fordert von seiner jungen Mannschaft einen weiteren Entwicklungsschritt: „Wir müssen solch eine Partie mit klarem Fokus angehen und uns auf unsere eigenen Stärken besinnen. Über 90 Minuten eine klare Haltung zu zeigen, ist unser Anspruch.“
Personell gibt es noch Fragezeichen: Hinter den Einsätzen von Ali Alawie, Vinzent Zingel, Jason Harding, Imad Al Habaui und Yannick Marko stehen noch Unsicherheiten.
Auf Pescher Seite will man an die ordentlichen Phasen aus dem Spiel gegen Fortuna anknüpfen. „Wir hatten letzte Woche einige gute Ansätze, daran müssen wir anknüpfen. Wir müssen zielstrebiger werden“, fordert Ali Meybodi. Besonders im letzten Drittel habe die Klarheit gefehlt, zudem müsse man defensiv noch konzentrierter agieren: „Man sieht, fast jeder Fehler wird in dieser Liga bestraft.“
Im ersten Heimspiel der Rückrunde setzt Pesch auf Mentalität und Zweikampfstärke: „Wir werden alles daran setzen, dass wir die Punkte in Pesch behalten. Wir wissen, wie die Dürener agieren. Es wird ein Spiel, das sehr geprägt sein wird von Eins-gegen-Eins-Duellen. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die mehr Duelle für sich entscheidet.“
Die Rollen scheinen vor dem Anpfiff verteilt: Düren reist mit breiterer Brust und klarer Zielsetzung an, Pesch kämpft ums sportliche Überleben.