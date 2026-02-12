Heimdebüt für Lucio Geral: Union Klosterfelde fordert Makkabi heraus

– Foto: Franziska Lindhorst

Am 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord richten sich die Blicke gespannt auf das erste Pflichtspiel der SG Union 1919 Klosterfelde unter der Leitung des neuen Trainers Lucio Geral. Am Sonntag, 15.02.2026, empfängt der Tabellenneunte um 13 Uhr den Tabellenfünften TuS Makkabi Berlin. Nach einer vielversprechenden Vorbereitung und mit fast vollständigem Kader streben die Klosterfelder danach, die bittere 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen und die positive Entwicklung der vergangenen Wochen vor heimischer Kulisse zu krönen.

Optimismus trotz winterlicher Widrigkeiten

Die Vorfreude in Klosterfelde ist trotz der schwierigen äußeren Bedingungen der letzten Wochen ungebrochen. Trainer Lucio Geral blickt auf eine arbeitsreiche Zeit zurück: „Die Vorbereitung war wie für alle Teams sehr herausfordernd aufgrund der Witterung, dennoch konnten wir fünmal testen und davon sogar vier Spiele gewinnen.“

Diese Erfolge in den Testspielen haben das Fundament für den Pflichtspielauftakt im Jahr 2026 gelegt. Das Team brennt darauf, das Erarbeitete nun unter Wettkampfbedingungen zu zeigen. „Deshalb freuen wir uns enorm, dass es am Wochenende endlich wieder um Punkte geht und wir wollen die positive Entwicklung der letzten Wochen bestätigen“, betont Lucio Geral.

Personelle Stärke für den Rückrundenauftakt

Für die Mission Heimsieg kann die SG Union 1919 Klosterfelde nahezu aus dem Vollen schöpfen, was dem neuen Trainer vielfältige taktische Optionen bietet. Die medizinische Abteilung hatte in der Winterpause gute Arbeit geleistet, sodass fast der gesamte Kader zur Verfügung steht.

Laut Lucio Geral gibt es kaum Ausfälle zu beklagen: „Wir können vom Personal her aus dem Vollen schöpfen, lediglich Henrik Markhoff fehlt mit Fingerbruch.“ Dass ausgerechnet Henrik Markhoff, der im Hinspiel noch eingewechselt wurde, zusehen muss, ist der einzige Wermutstropfen in einer ansonsten idealen personellen Konstellation.

Respekt vor der physischen Stärke des Gegners

Der Gast aus der Hauptstadt, der TuS Makkabi Berlin, reist als Tabellenfünfter mit 25 Punkten an und wird den Gastgebern alles abverlangen. Lucio Geral begegnet dem Team mit großem Respekt, auch wenn die Videoanalyse die einzige Informationsquelle darstellte: „Zu Makkabi kann ich leider wenig sagen, da ich sie nur aus den Hinspielaufnahmen kenne. Ich erwarte eine robuste und individuell gut besetzte Mannschaft.“

Besonders die körperliche Komponente wird laut dem Klosterfelder Coach entscheidend sein, da der Gegner für seine Fitness bekannt ist.

Die unbeglichene Rechnung aus der Hinrunde

Die Erinnerung an das erste Duell in Berlin ist bei der SG Union 1919 Klosterfelde noch sehr präsent. Damals unterlag man unglücklich durch ein spätes Tor von Kevin Coleman in der 89. Minute mit 0:1. Diese Scharte soll nun ausgewetzt werden. Die Tabellensituation in der NOFV-Oberliga Nord ist eng; mit einem Sieg könnte Klosterfelde den Anschluss an das obere Mittelfeld herstellen. Trainer Lucio Geral bringt die Stimmung im Team auf den Punkt und setzt auf den Faktor Motivation: „Das Hinspiel wurde verloren, deshalb haben wir definitiv noch eine Rechnung mit Makkabi offen.“