Heimdebüt des VfR Warbeyen steht unter Beobachtung

Für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen folgt aktuell ein Highlight auf das andere – erst der Sieg in den DFB-Pokal-Playoffs beim 1. FC Neubrandenburg, dann die Auftaktpleite gegen den VfL Bochum beim Debüt in der Zweiten Bundesliga. Am Sonntag, 14 Uhr, bestreitet der Aufsteiger sein erstes Zweitliga-Spiel vor eigenem Publikum im Stadion am Bresserberg. Der Gegner: Eintracht Frankfurt II.

Die zweite Mannschaft des Bundesligisten wird dabei auf Trainerin Julia Šimić verzichten müssen. Die zweifache deutsche Nationalspielerin hatte sich im am ersten Spieltag in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) eine Gelb-Rote Karte eingehandelt. Dafür darf sich der VfR Warbeyen auf TV-Prominenz freuen. Das Fernsehteam von „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ wird die Partie vor Ort begleiten.

Den Zuschauern auf der Tribüne wird ein dem Anlass angemessenes Rahmenprogramm geboten. Zur Verpflegung gibt es kalte und warme Speisen – auch an Vegetarier wurde gedacht. Zum Preis von 80 Euro kann ein VIP-Tagespass erworben werden, der frei Trinken und Essen sowie Zugang und Verpflegung im VIP-Bereich beinhaltet.

Die normalen Ticketpreise belaufen sich auf zehn Euro für Vollzahler. Ermäßigte Karten für Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit Schwerbehinderung und deren eingetragene Begleitperson sowie VfR-Mitglieder kosten sechs Euro. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Wer nicht live vor Ort sein kann, kann die Partie kostenlos über den Streaming-Dienst Leagues verfolgen. Kommentator der Partie ist Thorben Albrecht.

Auf dem Platz möchte die Elf von Trainer Sandro Scuderi Wiedergutmachung für die jüngste Vorstellung in Bochum leisten. Der Coach zeigt sich im Vorfeld zuversichtlich. „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in der Zweiten Bundesliga. Man spürt, dass es knistert. Das Resultat aus dem letzten Spiel konnten wir recht zügig abschütteln. Am Montag hatten wir einen Sponsorentermin, da war die Stimmung gleich wieder positiv“, sagt Scuderi.

Über "Leidenschaft und Kampf" zu den ersten Punkten

Man habe die Trainingseinheiten unter der Woche mit einem guten Gefühl bestritten. „Wir konnten erkennen, was gegen Bochum falsch gelaufen ist, und haben uns entsprechend auf Frankfurt vorbereitet. Die zweite Mannschaft der Eintracht ist sehr gut bestückt und leistet seit Jahren echt gute Arbeit. Wir machen uns auf eine junge, hungrige Truppe gefasst, die Bock hat, Fußball zu spielen und vielleicht sogarnoch ein bisschen technischer daherkommt“, sagt Scuderi.

Der Warbeyener Matchplan fußt erneut auf einer stabilen Defensivleistung. „Wir wollen auch zuhause über Leidenschaft und Kampf in die Partie finden und uns so eine gewisse Sicherheit erarbeiten. Dafür müssen wir hinten sicher stehen, wie es uns in den ersten 40 Minuten gegen Bochum gelungen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass keine Verunsicherung entsteht“, sagt Scuderi.

Das ist vor allem auch deshalb wichtig, weil es gewiss nicht das letzte Mal sein wird, dass der VfR Warbeyen auf einen Gegner trifft, der binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse sorgen kann. „Es gibt in der Liga keine Truppe, die abfällt oder bei der man sagt: ‚Das machen wir mal eben so.‘ Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Am Sonntag folgt der zweite Schritt von 26“, sagt Scuderi.