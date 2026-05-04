Heimdebakel gegen Murnau: Dornach kommt unter die Räder Landesliga-Fußball von Guido Verstegen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Fussball, Landesliga Südost, SV Dornach - TSV 1865 Murnau Adam Diarra (SV Dornach, 13) und Leon Cuni (Torwart, Dornach, 1) nach dem gegentor zum 0:1 enttaeuscht schauend – Foto: Sven Leifer

Die höchste Saisonniederlage verschärft die Lage des SV Dornach im Abstiegskampf. Die Verfolger rücken immer näher heran.

Die drei Punkte waren nicht unbedingt eingeplant, und doch schmerzte die bis dato höchste Saisonniederlage. Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach sind gegen den Tabellendritten TSV Murnau mit 0:6 untergegangen und spüren im Kampf um den Klassenhalt den Atem der Teams aus Karlsfeld und Garmisch-Partenkirchen im Nacken. „Wie erwartet ist Murnau 90 Minuten marschiert, und wir sind in der zweiten Halbzeit irgendwann gar nicht mehr richtig nachgegangen“, hakte Dornachs Trainer Sebastian Wastl die „verdiente Niederlage“ schnell ab: „Der Fokus gilt jetzt bereits dem Spiel in Kastl.“ Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV Murnau TSV Murnau 0 6 Die seit Ende der Winterpause ungeschlagenen Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und waren feldüberlegen, fanden aber nicht gleich in ihren Rhythmus. Immer wieder machten die Dornen im Mittelfeld die Räume eng und erstickten Torchancen im Keim. Gleich seine erste Gelegenheit wusste der Favorit allerdings zu nutzen – ein von Philipp Mühlbauer direkt getretener Freistoß fand aus 22 Metern den Weg durch die Dornacher Mauer und sprang mithilfe des Innenpostens über die Linie (21.). Doppelt bitter für die Heimelf: Nach einer Flanke von Simon Reitmayer kam Fabian Aicher in der Mitte frei zum Kopfball, verfehlte das Tor aber um Haaresbreite (25.). Es blieb die einzige glasklare Chance des Aufsteigers, der nur noch eine weitere Torannäherung erneut durch Aicher verzeichnete (53.). Noch vor der Pause legte Jannis Braun das 2:0 für die Gäste nach (39.).