Heimdebakel gegen FSV Pfaffenhofen: Alex Schmidbauer hofft, dass es „bei jedem Klick macht“ SV Dornach noch gut bedient

Dornach – Zehn gute Minuten nach dem Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 und zehn gute Minuten unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte der Dornacher Trainer Alexander Schmidbauer von seiner Mannschaft gesehen – das war einfach zu wenig gegen einen komplett überzeugenden FSV Pfaffenhofen, der auch in Sachen Einsatz, Laufbereitschaft und Siegeswillen die Nase vorn hatte.

„Lieber kriegst du einmal richtig auf den Deckel, damit es dann auch hoffentlich bei jedem Klick macht“, schaute Schmidbauer gleich wieder nach vorne, war aber vor allem mit dem Auftreten in der Schlussphase so überhaupt nicht einverstanden.

SV Dornach: Trabelsi kassiert erst Zeitstrafe und dann Rot

Doch auch zu Beginn der Partie waren seine Schützlinge nicht im Bilde: Aus einem eigenen Einwurf heraus konnten sich die Gäste vor den Dornacher Kasten spielen und gingen durch Dominik Binder früh in Führung (3.). Als dann Markus Buck eine Flanke abrutschte und der Ball sich glücklich ins Tor senkte (23.), keimte bei den Dornen wieder Hoffnung, doch Philipp Schuler ging kurz darauf im Zweikampf um den Ball entschlossener zu Werke als Dornachs Keeper Dominik Bertic – und so lag Pfaffenhofen schon wieder vorne (28.). Dank eines von Jose Maximiliano Andrade Ceballos verwandelten Foulelfmeters (37.) ging der FSV mit einer 3:1-Führung in die Kabine, und der Top-Torjäger der Liga (14 Treffer) sorgte nach einer knappen Stunde auch für die Vorentscheidung (58.). Noch einmal Binder setzte dann den Schlusspunkt (77.).

Die Tatsache, dass ihm unter anderem mit Vladimir Rankovic und Felix Partenfelder wichtige Stützen fehlten, ließ Schmidbauer nicht als Entschuldigung gelten: „So wie in den letzten 20 Minuten dürfen wir uns einfach nicht präsentieren.“ Da handelten sich Josef Zander und Suhey Trabelsi auch noch Zeitstrafen ein, Letzterer bekam dann postwendend noch Rot. Und Keeper Bertic verhinderte mit einigen guten Reaktionen sogar ein noch heftigeres Debakel. (GUIDO VERSTEGEN)

SV Dornach - FSV Pfaffenhofen 1:5 (1:3).