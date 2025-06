Heimdebakel gegen den neuen Meister

Weiter geht’s - Nach einem langen Ball Marvin komplett frei vor dem Tor, wird aber zurück gepfiffen. Abseits die Entscheidung, falsch entschieden vom Schiedsrichter, da fehlten 4-5m für eine Abseitsstellung. Im Gegenzug der Angriff von Fortuna welcher zu einer Ecke führte. Beim Pass auf den Stürmer wurde das deutliche Abseits der Fortunen leider nicht geahndet, stand mindestens 6m im Abseits, hat der Schiri aber nicht gesehen, wie soviel andere Dinge auch nicht. Die Ecke im Anschluss brachte dann auch noch das 2-0 und den Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit erhielten wir eine Lehrstunde in Sachen Ecken, 4 Ecken und 4 Tore. Unglaublich aber wahr…. Fortuna erhöhte weiter den Druck und somit stand es am Ende 8-0 für die Gäste. Leider fehlte uns im kompletten Spiel selbst die Kontrolle und auch wurde der Grundstein für einige Treffer durch Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gelegt. Ein Symbolbild dazu haben wir natürlich ebenfalls hochgeladen, soll natürlich mit Humor genommen werden. Weiter geht es in der Liga am Pfingstmontag im Heimspiel gegen @sc_hitdorf_2 , vorher macht sich aber ein großer Haufen traditionell auf den Weg zum Fest des Jahres nach Österreich.