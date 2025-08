Heimbilanz aufpeppen: SV Miesbach peilt Dreier gegen FC Aschheim an

Der SV Miesbach ist in der Bezirksliga Ost optimal aus den Startlöchern gekommen. Nun will man beim ersten Heimspiel gegen Aschheim den Auftaktsieg mit einem weiteren Dreier veredeln.

Miesbach – Der SV Miesbach ist in der Bezirksliga Ost optimal aus den Startlöchern gekommen. Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Peterskirchen zeigten die Kreisstädter, dass auch in der neuen Saison mit ihnen zu rechnen sein wird. Nun will der SV am Samstag um 14 Uhr beim ersten Heimspiel gegen den FC Aschheim den Auftaktsieg mit einem weiteren Dreier veredeln.

„Wir haben aus der vergangenen Saison daheim noch einiges gutzumachen. Unser Ziel ist auch gegen einen starken Gegner wie Aschheim ein Sieg“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald im Hinblick auf die durchwachsene Heimbilanz der letzten Spielzeit, als man die Mehrzahl der Punkte auf des Gegners Feld einfuhr. Allerdings muss er in den nächsten drei Wochen auf die Dienste von Neuzugang Drilon Shukaj verzichten, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Mögliche Kandidaten für die Außenbahn sind Florian Haas, Benjamin Kram oder auch ein Positionswechsel von Robert Mündl. „Drilon ist immer ein Unruheherd. Natürlich fehlt er uns, aber wir haben einige Optionen“, sagt Grünwald.

Der FC Aschheim gehört in der neuen Spielzeit zu den Favoriten für die Aufstiegsplätze. Die Münchner Vorstädter haben sich namhaft verstärkt. Allerdings scheint sich das mit über einem Dutzend Neuzugängen bestückte Team noch nicht ganz gefunden zu haben. Zum Auftakt mussten sich die Aschheimer zu Hause gegen den FC Töging mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Eine Standardsituation führte kurz vor Schluss zum Ausgleich. „Das Unentschieden hat mich auch überrascht. Wir stellen uns auf jeden Fall auf einen starken Gegner ein. Sie hatten allerdings auch einen großen Umbruch“, weiß Grünwald. In der vergangenen Spielzeit gingen die Aschheimer noch in der Bezirksliga Nord an den Start und landeten auf Platz sechs, ohne Kontakt zur Spitze oder zur Abstiegszone.

Besonders aufzupassen gilt es auf die Offensivabteilung der Gäste. Antonio „Toni“ Saporano erzielte vergangene Saison 18 Treffer. An seiner Seite spielt mit Diego Contento ein Ex-Profi. „Der hat nicht umsonst mal in einem Champions-League-Finale gespielt. Wir werden in der Defensive auf jeden Fall gefordert sein“, sagt Grünwald weiter. Trotz des starken Kaders der Gäste wollen sich die Miesbacher zu Hause keineswegs verstecken. „Wir gehen das Spiel an wie immer. Aschheim ist ein technisch guter Gegner. Wir müssen dagegenhalten und in der Defensive die Zweikämpfe gewinnen. Mit schnellem Umschaltspiel wollen wir dann unsere Qualitäten in der Offensive zeigen.“