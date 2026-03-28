Heimbilanz aufhübschen und Titelanwärter ärgern

Müssen sich in Lippstadt warm anziehen: Trainer Robert Mainka und die Verler U21. – Foto: Philipp Bülter

Mit einem Heimspiel gegen den TuS Hiltrup eröffnet Victoria Clarholz an diesem Samstag (15.30 Uhr) den 28. Spieltag in der Fußball-Oberliga Westfalen. Deutlich schwerer wird die Aufgabe am Sonntag für die U21 des SC Verl, die beim heißen Aufstiegskandidaten SV Lippstadt 08 antritt.

Victoria Clarholz – TuS Hiltrup. Mit sechs Niederlagen in zwölf Begegnungen ist die Heimbilanz der Victoria verbesserungswürdig. Im Match gegen Hiltrup bekommt das Team von Trainer Christian Lichte die Chance, den bislang im Holzhofstadion erspielten 14 Zählern einen weiteren Dreier hinzuzufügen.

Damit wäre das Minimalziel von Lichte im Spiel gegen den Tabellenzwölften sogar übererfüllt. „Wir wollen, wie zuletzt mit dem Remis bei der TSG Sprockhövel, auf jeden Fall den Abstand zum Konkurrenten beibehalten“, strebt der Coach natürlich dennoch den fünften Heimerfolg an. Bei der Zusammenstellung der Anfangsformation muss Christian Lichte dazu ungewollt wieder kreativ werden. Janis Büscher, nach einer längeren Verletzungspause wieder zu einem absoluten Leistungsträger auf der linken Außenbahn geworden, fällt gelbgesperrt aus. Das zwingt den Coach auch angesichts weiterer Fragezeichen hinter der Einsatzfähigkeit verletzter oder kranker Akteure zu weiteren Überlegungen.

Der Rückgriff auf Julian Linnemann wäre eine personelle Alternative, aber auch die Rückkehr zur Dreier-Abwehrkette wäre eine taktische Veränderung, die bereits mehrfach Früchte getragen hat.

„Aber egal wer aufläuft, wir müssen gegen einen körperlich sehr robust auftretenden Gegner den Kampf annehmen, Standards möglichst vermeiden und bei langen Bällen in unsere Spielfeldhälfte sehr aufmerksam agieren“, mahnt Christian Lichte. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Fitness der nach längerer Verletzung wieder ins Aufgebot zurückkehrenden Spieler. „Bei Can Yilmaz würde es zum Beispiel vielleicht für 20, 30 Minuten reichen.“

SV Lippstadt 08 – SC Verl II. Die Lippstädter liefern sich mit dem punktgleichen Tabellenführer ASC Dortmund und der ebenfalls 54 Punkten aufweisenden SG Wattenscheid 09 einen heißen Dreikampf um die beiden Aufstiegsplätze zur Regionalliga West. In Lauerstellung liegt auf Platz vier Westfalia Rhynern (52). Die U21 des SC Verl befindet sich hingegen in einem anderen Kampf: Den um den Klassenerhalt. Nur vier Zähler trennen die Drittliga-Reserve des Sportclubs von einem Abstiegsplatz.

„Lippstadt hat natürlich eine individuell sehr starke und erfahrene Truppe mit vielen Spielern, die schon höherklassig unterwegs waren. Dennoch werden auch sie auf unsere Fehler warten“, rechnet SCV-Trainer Robert Mainka damit, dass der SVL seiner Mannschaft die Spielführung überlassen und mit Zweikampfhärte versuchen wird, den Verlern den Schneid abzukaufen. Und das ist gegen die U21 des Sportclubs nun einmal ein probates Mittel. „Fakt ist, dass wir noch nicht in jeder Phase des Spiels dagegenhalten können. Da müssen wir uns steigern, mehr arbeiten und mehr Widerstandskraft entwickeln“, sagt Mainka, der auf die gelb-gesperrten Dennis Simic und Adrian Nezir verzcihten muss. Dafür kehrt Janis Seiler nach Gelbsperre zurück.