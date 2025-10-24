Heimbilanz am Holzhof aufpolieren

Mit dem 1:0-Erfolg bei der U21 des DSC Arminia Bielefeld hat der TSV Victoria Clarholz seine Position als viertbestes Auswärtsteam der Fußball-Oberliga (drei Siege, ein Remis, eine Niederlage) gefestigt. Die Heimbilanz mit Rang elf (zwei-eins-drei) hinkt da noch etwas hinterher. Am Sonntag gegen den FC Eintracht Rheine bietet sich die Gelegenheit, mit Beginn des zweiten Saisondrittels in der Liga auch diese Zwischenbilanz zu verbessern.

Der FC Eintracht Rheine reist als Rangelfter mit sechs Zählern weniger als die Victoria im „Holzhof“ an, hat bis dato aber auch zwei Spiele weniger absolviert. „Ich habe mehrere Spiele der Rheinenser auf Video gesehen, die gehören auf jeden Fall nicht da unten hin“, mahnt Trainer Christian Lichte, den Gegner nicht nach dem nur knappen Drei-Punkte-Vorsprung vor der Abstiegszone zu beurteilen. „Da kommt auf uns ein schwieriges Arbeitsspiel zu“, weiß Lichte aber auch, dass sein Team gerade in solchen Begegnungen nie enttäuscht hat. Auch auf die zwischenzeitlich zu hohe Anzahl an Gegentreffern haben die Clarholzer gegen den TuS Hiltrup (0:0), Verl II (0:1) und die Arminia (1:0) zuletzt die passende Antwort gefunden.

Die defensive Dreierkette muss Christian Lichte gegen Rheine wieder umbauen, weil sich Steffen Brück bei seinem Kopfballtreffer zum 1:0 in Bielefeld wie berichtet einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. In Linus Kahraman haben die Clarholzer indes einen Defensiv-Allrounder in den eigenen Reihen, der diese Lücke problemlos schließen kann.

Im Angriff rückt das Startelfcomeback von René Michen näher. Beim 7:0-Pokalsieg am Mittwoch bei der TSG Harsewinkel hat der Angreifer mit drei Treffern unterstrichen, dass er seine vor der Saison erlittene Knieverletzung überstanden hat und sich wieder als Sturmpartner von Nick Flock anbietet.