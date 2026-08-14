Heimauftakt mit neuem Schwung: Davenstedt will gegen den TSV punkten Erstes Heimspiel soll den ersten Sieg besorgen von Benedikt Hitze · Heute, 16:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Nach der deutlichen 0:3-Auftaktniederlage beim MTV Ilten brennt TuS Davenstedt auf Wiedergutmachung. Im ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison empfängt das Team von Trainer Burghard Haubold die Reserve des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, die ihrerseits nach einem späten K.o. gegen Burgdorf die ersten Punkte einfahren möchte.

Am Sonntag (13:00 Uhr) trifft der TuS Davenstedt am 2. Spieltag der Bezirksliga auf den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Beide Mannschaften erwischten einen Fehlstart in die neue Spielzeit: Davenstedt unterlag in Ilten mit 0:3, während Krähenwinkel/Kaltenweide II trotz einer Aufholjagd und dem späten Anschlusstreffer von Fynn Bartholomäus (90.+3) mit 1:2 gegen den TSV Burgdorf den Kürzeren zog. Davenstedts Coach Burghard Haubold blickt der Aufgabe Dennoch mit Zuversicht entgegen, da sich die angespannte Personallage im Vergleich zur Vorwoche spürbar entspannt hat. „Nach der 0:3-Niederlage vom vergangenen Wochenende und der nicht allzu großen Kaderbreite konnten wir diese Woche schon fast aus dem Vollen schöpfen. Eine sehr gute und hohe Trainingsbeteiligung sieht auch fürs Wochenende schon gut aus“, zeigt sich Haubold erfreut über den Aufwind im Training.