Heimauftakt mit neuem Schwung: Davenstedt will gegen den TSV punkten

Nach der deutlichen 0:3-Auftaktniederlage beim MTV Ilten brennt TuS Davenstedt auf Wiedergutmachung. Im ersten Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison empfängt das Team von Trainer Burghard Haubold die Reserve des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, die ihrerseits nach einem späten K.o. gegen Burgdorf die ersten Punkte einfahren möchte.
Am Sonntag (13:00 Uhr) trifft der TuS Davenstedt am 2. Spieltag der Bezirksliga auf den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Beide Mannschaften erwischten einen Fehlstart in die neue Spielzeit: Davenstedt unterlag in Ilten mit 0:3, während Krähenwinkel/Kaltenweide II trotz einer Aufholjagd und dem späten Anschlusstreffer von Fynn Bartholomäus (90.+3) mit 1:2 gegen den TSV Burgdorf den Kürzeren zog.
Davenstedts Coach Burghard Haubold blickt der Aufgabe Dennoch mit Zuversicht entgegen, da sich die angespannte Personallage im Vergleich zur Vorwoche spürbar entspannt hat. „Nach der 0:3-Niederlage vom vergangenen Wochenende und der nicht allzu großen Kaderbreite konnten wir diese Woche schon fast aus dem Vollen schöpfen. Eine sehr gute und hohe Trainingsbeteiligung sieht auch fürs Wochenende schon gut aus“, zeigt sich Haubold erfreut über den Aufwind im Training.
Gleichzeitig ist der Davenstedter Übungsleiter gewarnt vor der Spielstärke der Gäste: „Es kommt eine gestandene Bezirksligamannschaft, die sehr spielstark sein wird und uns sicherlich sehr früh unter Druck setzen will.“ Um dem aggressiven Pressing des TSV KK II entgegenzuwirken, feilte das Team unter der Woche intensiv an den eigenen Abläufen. „In den Schwerpunkten der Trainingseinheiten wollten wir nochmal unser Passspiel festigen und wie wir aus der Viererkette herausspielen wollen, damit wir uns zu Hause im ersten Heimspiel keine Abreibung abholen“, erklärt Haubold.
Dass der Saisonstart holprig werden könnte, war den Verantwortlichen bereits vor dem ersten Spieltag klar. „Uns war bewusst, dass wir aufgrund der Konstellation zum Start relativ schlecht reinkommen könnten. Aber wir gehen gefestigt rein und fangen jetzt mit dem Heimspiel an, wirklich die Saison anzugehen.“ Mit Blick auf das anstehende Programm gegen Stelingen und Grasdorf will Davenstedt den ersten Dreier einfahren: „Ich denke, dass wir am Wochenende definitiv mithalten können, wenn der Kader von dieser Woche auch am Spieltag zur Verfügung steht.“