Heimauftakt missglückt – FC Glattal Dübendorf 1:2 Erlenbach

Im ersten Heimspiel der neuen Saison startete der FC Glattal Dübendorf vielversprechend, konnte die Anfangsenergie jedoch nicht lange aufrechterhalten. Nach einigen guten Offensivaktionen zu Beginn liess die Mannschaft spürbar nach, und das Spiel wurde zunehmend zerfahren.

In der 35. Minute brachte Fabio Salmini die Hausherren nach einer schönen Kombination verdient mit 1:0 in Führung. Doch anstatt auf das zweite Tor zu drängen, schlichen sich mehr und mehr Ungenauigkeiten ins Spiel ein.

Direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit schlug Erlenbach eiskalt zurück und glich zum 1:1 aus. Glattal fand in der Folge kaum noch ins Spiel, wirkte müde und konnte den Druck nicht erhöhen. In der 70. Minute nutzte Erlenbach eine weitere Chance und stellte auf 1:2.

Die Schlussphase wurde hitziger: Nach einem unglücklichen Zusammenstoss sah Gabriel Cendon seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl gelang es Glattal nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen.

Am Ende stand eine dürftige Leistung und eine bittere Heimniederlage.

Nun gilt es, in der kommenden Woche auswärts beim FC Fällanden (Anpfiff 10:30 Uhr) eine Reaktion zu zeigen – ein Pflichtsieg ist gefordert