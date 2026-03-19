Heimauftakt im Elmstadion: FSV Schöningen empfängt VfB Lübeck

Für den FSV Schöningen steht am Freitagabend ein besonderer Termin an: Das erste Heimspiel des Jahres 2026 im Elmstadion. Mit dem VfB Lübeck gastiert ein etabliertes Team der Liga, das aktuell im gesicherten Mittelfeld positioniert ist.
Ein Blick auf die Statistik zeigt, wie ausgeglichen die Voraussetzungen sind. Lübeck reist als Tabellenzehnter mit 30 Punkten an und liegt damit zwar vor dem FSV, hat jedoch bereits mehrere Spiele mehr absolviert. Auffällig: Beide Teams bewegen sich bei den Offensiv- und Defensivwerten nahezu auf Augenhöhe. Die Tordifferenz ist vergleichbar, bei den erzielten Treffern gibt es keinen Unterschied, während Lübeck sogar ein Gegentor mehr hinnehmen musste.
Auch die jüngste Form der Gäste ist wechselhaft. Zum Jahresstart verbuchte der VfB Lübeck zwei Niederlagen und einen Sieg – ein Hinweis darauf, dass die Partie im Elmstadion offen gestaltet werden dürfte.
Der FSV Schöningen geht mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel. Der deutliche 5:0-Auswärtssieg bei der U23 des FC St. Pauli II hat für positive Stimmung im Team gesorgt und die Vorfreude auf den Heimauftakt zusätzlich gesteigert.
Nach mehreren Auswärtsspielen und witterungsbedingten Absagen ist die Rückkehr ins Elmstadion für Mannschaft und Umfeld ein wichtiger Moment. Der FSV will die gute Ausgangslage nutzen und gemeinsam mit den eigenen Fans ein erfolgreiches Heimspiel gestalten.