– Foto: Paul Hofer

Heimauftakt glückt: Hankofen ringt Aschaffenburg nieder Freitag - 2. Spieltag: Brian Wagners goldenes Tor reicht zum knappen Erfolg gegen über weite Strecken harmlose Gäste

Heimauftakt geglückt: Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am Freitagabend jubeln dürfen. Die Niederbayern bezwangen am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern den SV Viktoria Aschaffenburg vor 640 Zuschauern knapp mit 1:0 und dürfen sich damit über die ersten drei Punkte der noch jungen Saison freuen. Die Viktoria hingegen wartet auch nach dem zweiten Match noch auf den ersten Punkt und das erste Tor.



Brian Wagner brach den Bann aus Sicht der SpVgg nach einer Viertelstunde. Starker Diagonalball von Patrick Choroba, Lenny Stockinger flankte an den langen Pfosten und Wagner köpfte zum 1:0 ein (16.). Stark gespielt, und das erste Saisontor 2025/26 für die "Dorfbuam". Von Aschaffenburg war über weite Strecken der ersten Hälfte nicht viel zu sehen, kurz vor der Pause hatte aber David Nene doch die dicke Ausgleichschance, aber Keeper Basti Maier parierte den Kopfball aus kurzer Distanz stark (38.).



Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus Mainfranken die Schlagzahl, doch so nach einer guten Stunde flaute der Druck der Viktoria wieder ab. Auf Hankofener Seite hätte Andreas Wagner aus aussichtsreicher Position auf 2:0 stellen und damit für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Schussversuch geriet zu zentral und war somit leichte Beute für Viktorias Schlussmann Max Grün. Die SpVgg verpasste es in der Schlussphase gegen über weite Strecken harmlose Gäste, den Sack zuzumachen und so musste aus niederbayerischer Sicht bis zum Ende gezittert werden. Die Defensive um den starken Patrick Choroba hatte aber alles im Griff und so schaukelte Hankofen den knappen Vorsprung über die Zeit.



So hat Hankofens Cheftrainer Tobias Beck die Partie gesehen: "Wir haben in den ersten 25 Minuten ein sehr gutes Spiel gezeigt. Da war genau die Reaktion, die wir uns nach dem Buchbach-Spiel erhofft hatten. Meines Erachtens sind wir auch total verdient in Führung gegangen. Was mich ein wenig stört sind die letzten 20 Minuten vor der Pause, da haben wir Aschaffenburg ins Spiel zurückgeholt. Nach der Halbzeit haben wir es dann verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen. So mussten wir die letzten 20 Minuten noch leiden. Über 90 Minuten gesehen können wir aber zufrieden sein, wir waren sehr fleißig und sind jetzt einfach froh, dass wir das erste Heimspiel gewonnen haben."