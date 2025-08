Heimauftakt gegen WSV: SSVg Velbert will an gelungenen Start anknüpfen

Aufsteiger SSVg Velbert ist durchaus erfolgreich in die neue Regionalliga-Spielzeit gestartet, gegen den Vorjahres-Dritten Sportfreunde Lotte gab es vergangene Woche ein 2:2-Remis. Am heutigen Freitagabend gastiert der Wuppertaler SV in der IMS Arena in Velbert. Aufstiegscoach Ismail Jaroui blickt vor der Begegnung im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf den Kontrahenten und freut sich auf den ersten Heimauftritt der Saison.