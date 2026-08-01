Heimauftakt gegen Eintracht Frankfurt II – SGS startet in die Saison Für die SGS Essen beginnt am Sonntag, 2. August, die Saison 2026/2027 in der 2. Frauen-Bundesliga. Zum Auftakt empfangen die Lila-Weißen die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt im Stadion an der Hafenstraße. von SGS Essen · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Essen will eine gute Rolle spielen – Foto: Imago Images

Vor heimischer Kulisse wollen die Essenerinnen mit einer engagierten Leistung erfolgreich

in die neue Spielzeit starten und gemeinsam mit ihren Fans die ersten Punkte der Saison einfahren. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr.

Freude vor dem Start Nach kurzen, aber intensiven Wochen der Saisonvorbereitung blickt Cheftrainerin Heleen Jaques dem Ligastart mit großer Vorfreude entgegen: „Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen sehr intensiv gearbeitet und sich sowohl im Training als auch in den Testspielen kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht.“ Mit dem Abstieg aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der damit verbundenen Neuausrichtung des Kaders beginnt für die SGS Essen ein neues Kapitel. In den vergangenen Wochen stand insbesondere die Integration der Neuzugänge sowie die Weiterentwicklung der mannschaftlichen Abläufe im Mittelpunkt. Nun gilt es, die erarbeiteten Inhalte auf den Platz zu bringen und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen.

„Die Vorbereitung war wichtig, um als Mannschaft zusammenzuwachsen und unsere Spielidee zu verinnerlichen. Jetzt möchten wir zeigen, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben. Wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht, und wollen mit einer engagierten Leistung erfolgreich in unsere erste Saison in der 2. Bundesliga starten“, erklärt Heleen Jaques. Zufriedenstellende Vorbereitung Die Mannschaft blickt mit einem guten Gefühl auf die vergangenen Wochen zurück. Während der Trainingsphase entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter. Besonders der mannschaftliche Zusammenhalt, das Zusammenspiel und die hohe Einsatzbereitschaft sollen auch zum Saisonstart die Grundlage für einen erfolgreichen Auftritt bilden.