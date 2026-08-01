Heimauftakt gegen Eintracht Frankfurt II – SGS startet in die Saison

Vor heimischer Kulisse wollen die Essenerinnen mit einer engagierten Leistung erfolgreich
in die neue Spielzeit starten und gemeinsam mit ihren Fans die ersten Punkte der Saison einfahren. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr.
Nach kurzen, aber intensiven Wochen der Saisonvorbereitung blickt Cheftrainerin Heleen Jaques dem Ligastart mit großer Vorfreude entgegen: „Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen sehr intensiv gearbeitet und sich sowohl im Training als auch in den Testspielen kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht.“
Mit dem Abstieg aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der damit verbundenen Neuausrichtung des Kaders beginnt für die SGS Essen ein neues Kapitel. In den vergangenen Wochen stand insbesondere die Integration der Neuzugänge sowie die Weiterentwicklung der mannschaftlichen Abläufe im Mittelpunkt. Nun gilt es, die erarbeiteten Inhalte auf den Platz zu bringen und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen.
„Die Vorbereitung war wichtig, um als Mannschaft zusammenzuwachsen und unsere Spielidee zu verinnerlichen. Jetzt möchten wir zeigen, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben. Wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht, und wollen mit einer engagierten Leistung erfolgreich in unsere erste Saison in der 2. Bundesliga starten“, erklärt Heleen Jaques.
Die Mannschaft blickt mit einem guten Gefühl auf die vergangenen Wochen zurück. Während der Trainingsphase entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter. Besonders der mannschaftliche Zusammenhalt, das Zusammenspiel und die hohe Einsatzbereitschaft sollen auch zum Saisonstart die Grundlage für einen erfolgreichen Auftritt bilden.
„Wir haben in der Vorbereitung wichtige Grundlagen geschaffen und wollen diese Entwicklung nun auf den Platz bringen. Entscheidend wird sein, mutig aufzutreten, unsere Spielidee konsequent umzusetzen und über die gesamte Spielzeit mit hoher Intensität zu agieren. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Saisonauftakt“, so die SGS-Cheftrainerin.
Mit der Unterstützung ihrer Fans möchte die SGS Essen den Heimauftakt erfolgreich gestalten und gemeinsam den ersten Schritt in eine erfolgreiche Zweitliga-Saison machen. Die Mannschaft freut sich auf eine stimmungsvolle Kulisse an der Hafenstraße und hofft auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.
Tickets für das Heimspiel sind online sowie am Spieltag an der Tageskasse erhältlich. Die SGS
Essen freut sich auf zahlreiche Fans und einen stimmungsvollen Auftakt an der Hafenstraße