 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Heimauftakt für Steinbach II am Freitag

Teaser VL MITTE: +++ Der Saisonstart für den TSV Steinbach II ist geglückt, nun will das Team von Trainer Laurits Strotmann Freitag in Rodenbach gegen Waldbrunn nachlegen +++

von Redaktion · Gestern, 14:52 Uhr · 0 Leser
Amin Husovic (M., hier im Testspiel gegen die SG Obere Dill) traf zum Saisonauftakt beim 3:0 gegen Unterlieferbach doppelt. Nun hat der TSV Steinbach II Freitag in Rodenbach Waldbrunn zu Gast. (Archivfoto) © Björn Franz
Amin Husovic (M., hier im Testspiel gegen die SG Obere Dill) traf zum Saisonauftakt beim 3:0 gegen Unterlieferbach doppelt. Nun hat der TSV Steinbach II Freitag in Rodenbach Waldbrunn zu Gast. (Archivfoto) © Björn Franz

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Haiger. Gelungener hätte der Start für den TSV Steinbach Haiger II kaum verlaufen können. Nach dem 3:0 beim VfB Unterliederbach will die Mannschaft von Trainer Laurits Strotmann nun auch bei ihrer Heimpremiere am Freitag (18.30 Uhr, in Rodenbach) gegen den FC Waldbrunn nachlegen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.