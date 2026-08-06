Heimauftakt für Steinbach II am Freitag Teaser VL MITTE: +++ Der Saisonstart für den TSV Steinbach II ist geglückt, nun will das Team von Trainer Laurits Strotmann Freitag in Rodenbach gegen Waldbrunn nachlegen +++ von Redaktion · Gestern, 14:52 Uhr · 0 Leser

Amin Husovic (M., hier im Testspiel gegen die SG Obere Dill) traf zum Saisonauftakt beim 3:0 gegen Unterlieferbach doppelt. Nun hat der TSV Steinbach II Freitag in Rodenbach Waldbrunn zu Gast. (Archivfoto) © Björn Franz

Haiger. Gelungener hätte der Start für den TSV Steinbach Haiger II kaum verlaufen können. Nach dem 3:0 beim VfB Unterliederbach will die Mannschaft von Trainer Laurits Strotmann nun auch bei ihrer Heimpremiere am Freitag (18.30 Uhr, in Rodenbach) gegen den FC Waldbrunn nachlegen.