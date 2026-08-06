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Ligavorschau
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Heimauftakt für Steinbach II am Freitag
Teaser VL MITTE: +++ Der Saisonstart für den TSV Steinbach II ist geglückt, nun will das Team von Trainer Laurits Strotmann Freitag in Rodenbach gegen Waldbrunn nachlegen +++
Haiger. Gelungener hätte der Start für den TSV Steinbach Haiger II kaum verlaufen können. Nach dem 3:0 beim VfB Unterliederbach will die Mannschaft von Trainer Laurits Strotmann nun auch bei ihrer Heimpremiere am Freitag (18.30 Uhr, in Rodenbach) gegen den FC Waldbrunn nachlegen.