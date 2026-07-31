Heimauftakt für den FC Ahrensburg: Güster zu Gast am Freitagabend Zum Start der neuen Verbandsliga-Saison empfängt der FC Ahrensburg den Aufsteiger SSV Güster. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit starten. von Isaija Zecevic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Zum Saisonauftakt treffen der FC Ahrensburg und der SSV Güster erstmals in der neuen Verbandsliga-Spielzeit aufeinander. (Archiv) – Foto: Vivian Pfaff

Nach mehreren Wochen Vorbereitung wird es für den FC Ahrensburg nun ernst. Am Freitagabend startet die Mannschaft von Trainer Avni Ajvazi mit einem Heimspiel gegen den SSV Güster in die neue Saison der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein. Anstoß ist um 20:00 Uhr.

Die Gastgeber wollen an die solide Vorsaison anknüpfen und sich weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Dafür wurde der Kader im Sommer gezielt verstärkt. Gleich sieben Neuzugänge schließen sich dem FCA an, darunter Valentin Zalli, Gabriel Nkatiah aus der eigenen zweiten Mannschaft sowie mehrere Spieler vom SV Nettelnburg/Allermöhe. Der SSV Güster reist als potenzielle Überraschungsmannschaft nach Ahrensburg und möchte direkt zeigen, dass er oben mit den "ganz großen" mithalten kann. Nach einer erfolgreichen vergangenen Spielzeit setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität, denn personelle Veränderungen gab es im Sommer wenige.

Für beide Mannschaften bietet der erste Spieltag die Chance, mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu sammeln. Gerade zum Saisonauftakt sind die Kräfteverhältnisse häufig schwer einzuschätzen, sodass sich die Zuschauer auf eine spannende Begegnung freuen dürfen. Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr. Wer das Spiel live vom Sportplatz begleiten möchte, kann den Liveticker übernehmen. Dazu einfach das Spiel aufrufen und anschließend auf „LIVETICKER ÜBERNEHMEN“ klicken. So erhalten alle Fußballfans aktuelle Informationen direkt vom Geschehen vor Ort. Gedankt wird euch unter anderem mit 10 Punkten, die ihr im FuPa-Prämienshop einlösen könnt.