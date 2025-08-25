Heimauftakt endet mit Remis

– Foto: Marco Kogler

Am vergangenen Sonntag gastierte der TSV Blaustein zum ersten Heimspiel der neuen Saison im Müller-Sportpark. Die Partie begann mit hohem Tempo – in den ersten zehn Minuten hatte Blaustein die Oberhand, doch Torjäger Veith scheiterte früh an unserem starken Keeper Fimpel. Anschließend übernahmen unsere Jungs zunehmend die Kontrolle, und bis zur Halbzeit entwickelte sich beinahe Einbahnstraßenfußball in Richtung Blausteiner Tor. Pablo Fronius traf in der 20. Minute nur den Pfosten, kurz darauf scheiterte Mohammed Dibba am glänzend reagierenden Stoiber. Auch Lukas Neth verpasste gleich zweimal die Führung, ehe Tim Bärtele im Eins-gegen-Eins unterlag und erneut Dibba mit einem strammen Schuss an Blausteins überragendem Schlussmann scheiterte. Trotz zahlreicher Chancen ging es torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte begann denkbar ungünstig: Nach einem Foul von Pablo Fronius im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Veith ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte souverän zur Gästeführung. Blaustein übernahm in dieser Phase für etwa zehn Minuten die Spielkontrolle, ohne jedoch zwingende Möglichkeiten zu kreieren. Ab der 55. Minute drehte unser Team wieder auf: Youngster Luca Thiele tauchte frei vor dem Tor auf, schloss jedoch zu überhastet ab. Wenig später scheiterte erneut Dibba am stark aufgelegten Stoiber, ehe Fimpel im Gegenzug mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins rettete.