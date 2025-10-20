Heimat. Herz. Fußball.

Am 19. Oktober durfte ich etwas erleben, das mich wirklich tief bewegt hat. ➡️ Hier geht es zum Spielbericht ⬅️

Ich war wieder bei meinem Herzensverein - dem SV Eltern. Dort, wo alles begann. Wo ich selbst jahrelang die Fußballschuhe geschnürt habe, wo Freundschaften entstanden sind und wo mein Herz immer noch ein kleines bisschen zu Hause ist. Nach fast 3 Jahren als Stadionsprecher beim Sy Sparta Werlte, kam nach der Baumpflanzchallenge 2025 die spontane Idee unseres ehemaligen Kapitäns und jetzigem Spielertrainer des SV Eltern: „Mach doch mal Stimmung im Stadtderby!“

Gestern, 15:00 Uhr SV Eltern Eltern Haselünner SV Haselünne 3 1 + Video Ein Blick in den Kalender - Sparta hatte kein Heimspiel - also war klar: Wenn der SV Eltern ruft, dann komm ich! Anlage organisiert, Mikro aufgebaut - und los ging's: Kaiserwetter, über 500 Zuschauer, und ein elektrisierendes 3:1 im ersten Stadtderby! Und ich? Mittendrin, statt nur dabei!

Es war, als ware ich nie weg gewesen - bekannte Gesichter, alte Weggefährten, ehrliche Emotionen. Ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann, man muss es fühlen. Auch wenn mein Herz heute laut für Sparta Werlte schlägt - der SV Eltern bleibt meine große Fußballliebe. Ein riesiges Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Damals hallte meine Stimme schon ohne Mikro durch ganz Eltern -jetzt durfte sie mit großem Besteck zurückkehren. Und weil's so schon war, machen wir's nochmal! Am 30. Oktober 2025, um 19:30 Uhr Do., 30.10.2025, 19:30 Uhr SV Eltern Eltern VfL Herzlake Herzlake 19:30 PUSH Ich bin wieder dabei - mit Herz, Stimme und Gänsehaut. Euer Adrian Foltys