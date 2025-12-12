Heimabschluss gegen Auswärtsfrust: Wer rettet sich ins neue Jahr?

Bei den Sportfreunden ist der Wunsch nach einem Turnaround groß: Sieben Niederlagen in Serie, zuletzt ein 1:3 gegen Fortuna Köln II, haben an den Kräften und am Selbstverständnis gezehrt.

Wegberg-Beeck, mit 18 Punkten auf Rang zehn, hat die ambitionierten Saisonziele längst aus den Augen verloren und will nach zwei Niederlagen zumindest einen positiven Heimabschluss hinlegen. Düren dagegen steckt nach elf Niederlagen in 14 Spielen tief im Tabellenkeller – und reist als einziges Team der Liga ohne einzigen Auswärtspunkt an.

Demircan: „...so ein lethargischer Start darf uns nicht passieren“

Marcel Demircan wirkte nach dem jüngsten Auftritt seiner Mannschaft hörbar gefrustet. „Die erste Halbzeit gegen Fortuna war schlicht nicht gut“, sagt der 37-Jährige. Es sei nicht der Gegner gewesen, der den Unterschied ausgemacht habe, sondern die eigene Leistung: „Wir waren einfach deutlich schlechter als zuletzt. Schon in den ersten fünf Minuten war zu spüren, dass wir gebraucht wirken – und nach 20 Minuten wurde deutlich, dass das kein guter Tag wird.“

Er habe schon beim Warm-Up gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Diese Leistungsschwankungen bezeichnet Demircan als „völlig unerklärlich“. Und er weiß, dass sich ein solcher Auftritt in Wegberg nicht wiederholen darf: „Gegen Wegberg-Beeck darf uns so ein lethargischer Start nicht passieren.“

Immerhin konnte seine Mannschaft nach dem 0:3-Rückstand gegen Fortuna Moral zeigen. „Positiv war, dass die Jungs nicht aufgegeben haben. Sie haben weiter versucht, Lösungen zu finden“, obwohl der Gegner an diesem Abend mit großer personeller Qualität aufgelaufen sei.

Für das Auswärtsspiel in Wegberg kündigt Demircan einen klaren Plan an – mutig, aber nicht naiv. „Natürlich kann ich jetzt nicht einfach sagen: ‚Geht raus, habt Spaß.‘ Dafür ist Wegberg zu gut – wie jede Mannschaft in dieser Liga.“ Er fordert Wachheit, Stabilität und eine deutlich klarere Umsetzung der Abläufe.

Personell kann der Coach endlich aus dem Vollen schöpfen: „Ich habe die Qual der Wahl.“ Und trotz der schwierigen Situation formuliert Demircan ein realistisches Ziel: „Ein Punkt wäre ein gutes Gefühl für die Jungs – und ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich.“

Wegberg zwischen Anspruch und Realität

Beim FC Wegberg-Beeck sind die eigenen Erwartungen zu Saisonbeginn – die offene Aufstiegsambition – längst verflogen. Doch trotz der ernüchternden Bilanz bleibt die Mannschaft zu Hause schwer zu bespielen. Am vergangenen Wochenende verlor sie knapp 1:2 beim Tabellenführer Bergisch Gladbach, in einer Partie, in der Beeck lange kompakt stand, aber erneut zu wenig Ertrag aus dem eigenen Aufwand zog.

Vor eigenem Publikum soll die Serie von zwei Niederlagen beendet werden. Die Defensive, mit erst 20 Gegentoren stabiler als die Tabellenposition vermuten lässt, bietet eine Grundlage. Dass die Sportfreunde Düren auswärts noch keinen Punkt geholt haben, wird in Wegberg registriert werden. Gleichzeitig ist klar: In der letzten Partie vor der Pause zählt nur das Ergebnis.