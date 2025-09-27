Heim- und Standardstärke auch gegen das Schlusslicht

Die Erinnerungen an das letzte direkte Aufeinandertreffen sind für Hildburghausen äußerst positiv: Im letzten Duell siegte Hildburghausen klar mit 7:2, Christoph Peters glänzte dabei als vierfacher Torschütze.

Standardstärke als Trumpf

Eine besondere Waffe der Eintracht sind in dieser Saison die ruhenden Bälle. Allein im Derby in Erlau resultierten zwei der vier Treffer aus Freistößen – einer davon durch Defensivallrounder William Simon, der aus gut 35 Metern den Ball unhaltbar im Netz versenkte. Simon beschreibt seinen Treffer so: „Die Position beim Freistoß war für mich als Linksschütze optimal. Aus dieser Distanz versuche ich meistens, den Ball scharf aufs lange Eck zu bringen. Wenn keiner rankommt, rutscht er vielleicht durch. Ich habe ihn satt getroffen, sodass er perfekt kam – die frühe Führung war der perfekte Start ins Derby.“

Die Eintracht hat in dieser Saison mehrere Spezialisten für Freistöße und Ecken in ihren Reihen. Neben Simon zählen Tristan Rüffer, Yannik Kuhles und Sandro Eichhorn zu den gefährlichsten Schützen. Eine feste Hierarchie gibt es dabei nicht: „Wir entscheiden situativ, wer schießt. Früher haben wir uns auf Tobias Holl und Jens Kirchner verlassen, nach deren Abgang ist es wichtig, dass diese Tradition fortgeführt wird. Der Vorteil ist, dass wir sowohl Links- als auch Rechtsfüßer im Team haben – das macht uns flexibel“, erklärt Simon.

Obwohl der FSV nur zweimal pro Woche trainiert, wird an den Standards kontinuierlich gefeilt. Sonderschichten gibt es nicht, doch die Spieler nutzen jede Gelegenheit, um ihre Schusstechnik zu verbessern. Variationen sind zwar vorhanden, oft wird aber auch der direkte Abschluss gesucht: „Manchmal reizt es einfach zu sehr, den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Aber wenn ein Mitspieler besser positioniert ist, spielen wir ihn natürlich auch an. Aktuell funktioniert das gut – und vielleicht fällt ja am Sonntag wieder ein Freistoßtor, egal von wem“, sagt Simon mit einem Lächeln.

Ausgangslage und Erwartung

Für Hildburghausen geht es darum, den positiven Trend fortzusetzen und die Heimstärke auszubauen. Ein Sieg wäre wichtig, um sich im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen und möglicherweise den Anschluss nach oben zu halten. Steinbach-Hallenberg hingegen steht unter Zugzwang. Trotz der aktuellen Negativserie ist die Eintracht gewarnt: In dieser Phase der Saison sind Punkte für den Tabellenletzten fast schon existentiell wichtig – entsprechend kämpferisch wird der Gast auftreten.