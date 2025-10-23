Heim-Remis gegen 1. FC Kaiserslautern

Die U17-Junioren des 1. FC Saarbrücken waren am Mittwoch ganz nah dran am Sieg über den normalerweise überlegenen 1. FC Kaiserslautern. Das Team von Trainer Sven Borgard führte bis zur 42. Minute sogar mit 2:0, bevor die Partie eine Wende nahm. Emil Wagner brachte sein Team in der 21. Minute in Führung, Maximilian Herus baute diese sechs Minuten später sogar noch aus. Doch das reiche nicht zum Sieg, weil die Pfälzer nach einem Platzverweis 50 Minuten in Überzahl waren. "Lukas Wröblewski stoppt einen Gegenspieler auf dem Weg zum Tor, er sah dafür die Rote Karte. Infolgedessen gab es einen Freistoß, der in unserem Tor landet. So gingen wir mit einem doppelten Rückschlag in die Pause", schildert Trainer Sven Borgard die Situation, die zum Anschlusstreffer durch Louis Mohr (42.) führt. "Wir waren dann ja 50 Minuten in Unterzahl und hätten dennoch den Vorsprung erhöhen können. Deshalb kann man stolz und zufrieden sein, wie wir uns über das ganze Spiel präsentierten, auch wenn wir dann den Ausgleich durch einen Elfmeter kassieren. Sie haben also nur nach Standardsituationen getroffen", fuhr der Trainer fort. Nichita Cucuruz, der im Laufe der ersten Hälfte eingewechselt wurde, traf vom ominösen Punkt zum 2:2 (2:1)-Endstand. Das FCK-Team hätte mit einem Sieg die Tabellenspitze übernommen, bleibt nun aber hinter dem Karlsruher SC und dem 1. FSV Mainz 05 Dritter. Das FCS-Team ist punktgleich mit dem Vierten Eintracht Frankfurt Fünfter und empfängt nun am Sonntag um 12.30 Uhr den Vorletzten SV Wehen Wiesbaden ebenfalls auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.).