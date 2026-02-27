Heim-Punkte gegen Schott Mainz eingeplant

Die U19 des 1. FC Saarbrücken startete mit zwei Siegen und einer Niederlagen in die Hauptrunde der NLZ-Liga B Gruppe E und iust damit Tabellenführer. . Nun soll es im zweiten Heimspiel des Jahres gegen den TSV Schott Mainz den zweiten Heimerfolg geben, womit die gute Tabellenlage abgesichert wäre. .

Nach der Startniederlage beim SV Wehen Wiesbaden hat die U19 die beiden darauf folgenden Spiele gewonnen und sich somit erstmals in der NLZ-Nachwuchsliga, die seit 18 Monaten gespielt wird, an die Tabellenspitze gesetzt. Nun kommt der TSV Schott Mainz am Samstag um Samstag um 13 Uhr auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). "Wir kennen Schott aus der gemeinsamen Regionalliga, wir wissen nicht nur, wie gut sie damals waren, denn seitdem haben sie sich ja auch weiter entwickelt und in der Hauptrunde auch schon gewonnen. Wir werden wieder Wechsel vornehmen, aber das ist ja unsere Stärke, dass wir viele gleichwertige Spieler haben. Deshalb sind wir auch optimistisch, gegen Schott wie in Elversberg und gegen Fürth zu Punkten zu kommen", sagte Trainer Joscha Klauck am Freitag.