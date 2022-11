Heim-Niederlage zum Jahresausklang!

Ins letzte Spiel des Jahres 2022 startete man sehr vielversprechend, denn bereits nach wenigen Minuten stellten sich erste Chancen ein. Die beste davon hatte Dominik Eller mit einem Kopfball auf kurzer Distanz, der allerdings drüber ging. Auch nach gut 20 Minuten war vom Gegner weiter nichts zu sehen und wieder war es Eller, der das 1:0 auf dem Fuß hatte. Dieses Mal schloss er aber etwas zu hektisch ab und erneut ging der Ball über die Querlatte. Das Spiel hatte man zu diesem Zeitpunkt bis auf ganz wenige Ausnahmen total im Griff und umso ärgerlicher war es, dass es immer noch 0:0 stand. Kurz vor der Pause hatte Manuel Volk dann ebenfalls noch eine Chance, doch er scheiterte im eins-gegen-eins an Hirschmann. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Bild der ersten Hälfte wenig, denn man spielte nicht überragend, aber doch ordentlich nach vorne und die Gäste beschränkten sich ausschließlich auf die Verteidigung. In der 56.Minute ging es dann aber ganz schnell und es passierte das, was kommen musste. Mit einem Konter stand es auf einmal 0:1 und das Spiel war auf den Kopf gestellt. In den Folgeminuten tat man sich dann schwer und es entwickelte sich ein zähes Spiel mit vielen Fouls. Auch der Schiedsrichter fing in dieser Phase an, unsicher zu werden. Dies zeigte sich dann besonders bitter nach knapp 80 Minuten, als er eine Szene vollkommen falsch einordnete. Ein Dorfmerkinger Spieler trat auf Jonas Ilgs Bein und knickte dabei um und dafür gab es dann Elfmeter, eine Fehlentscheidung. Die Sportfreunde machten dann das 0:2, doch direkt beim folgenden Eckball konnte man durch Manuel Volk den Anschluss wiederherstellen. Die letzte Viertelstunde war es dann ein Anrennen und erneut war der Schiedsrichter im Fokus. Er pfiff ein herrliches Fallrückzieher-Tor von Manuel Volk wegen angeblichen Abseits weg und das sorgte für erneut großen Unmut. Denn es waren alle knappen Szenen des Spiels, die zu Gunsten der Gäste ausgelegt wurden und so blieb es am Ende beim schmeichelhaften Sieg für die Dorfmerkinger Verbandsliga-Reserve.