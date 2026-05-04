Heim Niederlage gegen SUN II

Paul Junker am Ball – Foto: SC Fotograf

Der SC Böckingen musste im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Sport-Union Neckarsulm II eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Dabei begann die Partie durchaus vielversprechend für die Gastgeber, doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste die Kontrolle und entschieden die Begegnung verdient für sich.

Nur wenige Minuten später bot sich die nächste große Chance für den SC. In der 13. Minute eroberte Böckingen den Ball früh, und Umut Zeren tauchte plötzlich alleine vor SUN-Keeper Emre Özkan auf. Doch im Eins-gegen-Eins behielt der Torhüter die Oberhand und verhinderte die Führung.

Bereits in der 7. Minute jubelte Böckingen vermeintlich: Nach einer sehenswerten Kombination steckte Erion Uka den Ball stark auf James Bairstrow durch, der frei vor dem Tor cool blieb und einschob. Doch der Treffer zählte nicht – Schiedsrichter Zvonko Mahmet entschied auf Abseits.

Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu: In der 16. Minute wurde Dursun Özlü über außen geschickt und brachte eine halbhohe Flanke in den Strafraum. Torhüter Lars Garbe konnte den Ball zwar abwehren, aber nicht klären – im Rückraum lauerte Mehran Kalaf, der direkt abzog und den Ball perfekt zwischen Latte und dem hochspringenden Paul Junker zum 0:1 versenkte.

Mit dem Treffer kippte die Partie zunehmend in Richtung Neckarsulm. Böckingen verlor etwas den Zugriff, während die Gäste immer wieder gefährlich wurden. So auch in der 40. Minute, als Devran Özlü zu viel Platz bekam und abzog – doch Lars Garbe reagierte stark und verhinderte einen höheren Rückstand zur Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Die Sport-Union hatte mehr vom Spiel, während Böckingen offensiv kaum noch zur Entfaltung kam. In der 63. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung – allerdings unglücklich aus Sicht der Gastgeber. Eine Flanke von Muhamed Sulejmani fand den Weg in den Strafraum, wo Arlind Haziri in höchster Not grätschend klären wollte, den Ball jedoch unhaltbar ins eigene Tor lenkte. Hinter ihm wäre Murat Korkmaz ohnehin einschussbereit gewesen – das 0:2.

In der 75. Minute wurde es dann bitter für Haziri und Böckingen insgesamt: Nach einem Handspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Emre Sari übernahm die Verantwortung, verlud Lars Garbe und schob souverän zum 0:3-Endstand in die rechte Ecke ein.

Unterm Strich geht der Sieg für die Sport-Union Neckarsulm II in Ordnung. Während Böckingen in der Anfangsphase noch die besseren Momente hatte, übernahmen die Gäste nach dem Führungstreffer klar das Kommando und hätten bereits vor der Pause höher führen können. Auch in der zweiten Hälfte kontrollierte Neckarsulm das Spiel, ohne dabei viele Großchancen zuzulassen.

Mit dem Sieg rückt die Sport-Union bis auf einen Punkt an Tabellenführer SSV Auenstein heran und bleibt im Aufstiegsrennen voll dabei.

Ausblick:

Der SC Böckingen ist am kommenden Sonntag auswärts bei der TSG Heilbronn in Sontheim gefordert (Anpfiff 15 Uhr) und will dort eine Reaktion zeigen.

Zeitgleich empfängt die Sport-Union Neckarsulm II die Aramäer Heilbronn II.