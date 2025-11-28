Heim-Jahresabschluss gegen SC Freiburg II

Nach dem 1:1-Remis beim FC Bayern Alzenau mussten sich die Grün-Weißen zum Abschluss der Hinrunde dem SV Sandhausen knapp mit 0:1 geschlagen geben – die erste Heimniederlage seit Ende August. Am vergangenen Wochenende folgte zum Rückrundenauftakt ein torloses 0:0-Remis auf schwierigen Platzverhältnissen beim KSV Hessen Kassel. Aktuell steht unser FCH in der Tabelle der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 26 Punkten auf Platz 10.

Der Gegner

Die 2. Mannschaft des SC Freiburg rangiert in der Tabelle der Regionalliga Südwest punktgleich mit unserem FCH auf dem 11. Platz. In der bisherigen Saison holten die Breisgauer 7 Siege und 5 Unentschieden; 6 Niederlagen musste man bisher einstecken. Nach einem etwas holprigen Saisonstart fingen sich die Freiburger zuletzt. So war man bei 4 Siegen und 1 Unentschieden zuletzt 5 Spiele in Folge ungeschlagen. Erst am vergangenen Wochenende musste man gegen den SGV Freiberg wieder eine Niederlage hinnehmen (1:2). Mit 39 erzielten Toren gehören die Freiburger zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga, sind mit 40 Gegentreffern aber gleichzeitig defensiv recht anfällig. Bester Torschütze des SCF ist Fabian Rüdlin mit 10 erzielten Toren, der damit Platz 3 der Torschützenliste der Liga belegt.

Das sagt der Trainer

„2 Punkte aus den letzten 3 Spielen sind für unseren Anspruch zu wenig. Dadurch haben wir auch etwas abreißen lassen. Wir müssen das letzte Heimspiel des Jahres gewinnen, auch wenn es gegen eine U-Mannschaft kein leichtes Spiel wird. Wir sollten trotzdem die positiven Dinge der letzten Wochen – wie die zahlreichen erspielten Chancen – wieder wahrnehmen und die Dinger auch endlich mal reinmachen. Dann bin ich auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das bevorstehende letzte Heimspiel vor der Winterpause.

Die Bilanz

Bisher kam es zu 17 Duellen zwischen unserem FCH und der U23 des SC Freiburg. Die recht ausgeglichene Bilanz: 7 Siege für Homburg, 6 Siege für Freiburg, 4 Unentschieden. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit mussten sich unsere Grün-Weißen in einem turbulenten Spiel am 2. Spieltag in Freiburg mit 3:5 geschlagen geben. Bereits nach 11 Minuten lag man im Dreisamstadion mit 2:0 hinten, doch noch vor der Pause drehten die Gäste durch Tore von Miguel Gonçalves, Oliver Kovacic und Markus Mendler die Partie auf 2:3. In der zweiten Halbzeit gab man die Führung jedoch wieder aus der Hand und musste am Ende ohne Punkte die Heimreise nach Homburg antreten.

Das letzte Duell beider Mannschaften im Homburger Waldstadion am 6. Spieltag der Saison 2024/25 endete mit einem 2:2-Remis. Nach Halbzeit-Führung durch Benjamin Kirchhoff drehten die Freiburger mit einem Doppelschlag nach der Pause das Spiel. Markus Mendler erzielte in der 76. Minute noch den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. Den letzten Heimsieg gegen die Freiburger U23 holte unser FCH im Februar 2020. Am 21. Spieltag 2020/21 setzte man sich durch Tore von Jannik Sommer, Kevin Maek und Christopher Theisen zu Hause mit 3:0 durch.

Das Personal

Bis auf die Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig können die Homburger am Sonntag nach derzeitigem Stand personell aus dem Vollen schöpfen. Auch Frederik Schumann kehrt nach abgesessener Gelbsperre wieder zurück.

Anstoß unseres Heimspiels am Sonntag gegen den SC Freiburg II ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Julia Boike.