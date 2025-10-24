Heim -Derby gegen starken TuS Herrensohr

Die Zweite des 1.FC Saarbrücken will die jüngste 0:2-Niederlage bei der Reserve der SV Elversberg schnell vergessen machen. Die nächste Gelegenheit hierzu bietet sich am Sonntag (17 Uhr), wenn der TuS Herrensohr zum Stadtderby auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld kommt. "Wir wissen, dass sie ein erfahrenes Team mit vielen guten Spielern und einem versierten Trainer haben, sonst wären sie nicht Vierter. Sie haben unter def Woche beim Ligakonkurrenten SC Reisbach 3:0 gewonnen, aber ich glaube nicht, dass sie deshalb bei uns geschwächt antreten, sie trainieren ja auch viel. Wir haben vor, wieder voll konzentriert ranzugehen und es braucht niemandem gesagt zu werden, dass wir sie total ernst nehmen. Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte in Malstatt behalten", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Fehlen werden die verletzten Ram Jashari, Zinedin Osmanagic und Mateo Schulze. "Trotzdem werden wir gut besetzt sein und variieren können", schloss Mozain seine Vorschau ab.