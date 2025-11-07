Heim-Derby gegen Halberg

Auf die Zweite des 1. FC Saarbrücken wartet am Sonntag um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) das nächste Stadtderby in der Schröder-Saarlandliga. Das Team von Trainer Sammer Mozain trifft als Tabellenzehnter auf den derzeitigen Vierten SC Halberg Brebach. In der Tabelle gibt es auch nach 16 Spielen noch geringe Abstände, so hat der Sechste SpVgg. Quierschied nur drei Punkte mehr, und der Dreizehnte SV Merchweiler ist auch nur drei Zähler entfernt. Doch auf die Tabelle blickt bei der FCS-Zweiten keiner so intensiv, weil die Entwicklung auf dem Platz vorrangig ist. "Wir wissen, dass wir einen bärenstarken Gegner erwarten, da hat so ziemlich jeder schon höherklassig gespielt und einige waren früher auch bei uns. Da wir aber vorwiegend auf uns selbst schauen und abseits von den Ergebnissen andere Dinge im Vordergrund stehen, wollen wir unser eigenes Spiel durchbringen und damit gerade in einem Heimspiel erfolgreich sein", sagte der Trainer am Freitag. Fehlen wird weiterhin Mateo Schulze, auch Nyota Jael Mutombo steht nicht zur Verfügung, alle anderen Spieler sind einsatzbereit, so dass wohl wieder nicht alle auf die Bank können.