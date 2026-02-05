Heim-Auftakt für den ETB SW Essen gegen Baumberg

– Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Nach der Niederlage in Jüchen-Garzweiler am letzten Wochenende will das Team vom Uhlenkrug unbedingt einen Dreier gegen die Sportfreunde Baumberg holen. Das ist auch bitter nötig, wenn sich die Schwarz-Weißen schnell wieder von der Abstiegsregion entfernen möchten. ETB-Pressesprecher Axel Schulten empfängt die stellvertretende Jugendleiterin Susanne Dodt ab 14.40 Uhr zum „Barmenia Gothaer Becker & Brencher-Talk“ am Spielfeldrand. Die Oberligapartie wird um 15 Uhr am Uhlenkrug angepfiffen.

Standardsituationen als Fixpunkt

Die Sportfreunde Baumberg haben die Vorrunde in der Oberliga Niederrhein mit 24 Punkten als Tabellenachter abgeschlossen. Beim Rückrundenstart am letzten Wochenende konnten die Baumberger nur zuschauen, da ihr Platz witterungsbedingt gesperrt war. In ihren bisher acht ausgetragenen Auswärtsspielen können die Sportfreunde eine fast ausgeglichene Bilanz vorweisen: Zwei Auswärtssiegen stehen drei Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber. Traditionell werden die Gäste der „Schwatten“ von Salah El Halimi trainiert, der bereits seit über 13 Jahren in Baumberg entweder als Co- oder Cheftrainer tätig ist.

ETB-Trainer Björn Matzel sagt zum kommenden Heimspiel seiner Mannschaft: „Wir befinden uns momentan in einer schwierigen Situation, trotzdem haben wir eine richtig gute Grundstimmung im Team und das Training in dieser Woche war bisher sehr gut. Unser Tabellenstand ist nicht rosig, aber die Jungs tun alles dafür, dass es tabellarisch wieder nach oben geht. Mit Baumberg erwartet uns ein guter und kompakter Gegner. Wir müssen dagegenhalten, wieder höllisch aufpassen und vor allem die Standardsituationen besser vereidigen als in Jüchen. Am Sonntag werden wir auf jeden Fall Gas geben.“