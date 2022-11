Heiligenwald kommt in Wahlschied unter die Räder Kevin Klein zum Ersten und zum Letzten

SG Lebach-Landsweiler III - VfB Heusweiler II 5:4 (3:1). Die Bilanz den neuen Spielertrainers Marco Becker darf sich durchaus sehen lassen. Seit dem Trainerwechsel hat die SG in drei Spielen gleich sieben Punkte eingeheimst. Beim jüngsten Erfolg über Heusweiler jedoch, kam nur wenig Spielfluss zu Stande. Statt dessen war die Partie von zahlreichen Nicklichkeiten, Fouls und Abseitsstellungen geprägt. Trotzdem führten die Hausherren zu Halbzeit mit 3:1. Doch Heusweiler kam hellwach aus der Kabine und verkürzte auf 2:3. Jetzt wurde die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Erst gelang Tim Becker der Ausgleich, dann brachte Patrick Rauch die SG erneut in Führung. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Im direkten Gegenzug traf Niklas Marzeion zum erneuten Ausgleich. Es folgte die 72. Minute. Nach einer gelungenen Ballstafette platzierte Lebachs Dogan Bulduk das Leder ins lange Eck. Heusweiler warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Gegen Ende kam es dann noch zu unschönen Szenen, die im Fußball eigentlich nichts zu suchen haben. Das Resultat dieser Vorkommnisse waren gleich fünf Platzverweise.

SV Habach II - SV Überroth II 4:2 (2:0). Die ersten Minuten in diesem Spiel waren geprägt von vorsichtigem Abtasten. Erst nach dem Führungstreffer der Habacher durch Yannick Zimmer, übernahm die Elf von Benny Raber das Kommando. So stand es nach rund einer Stunde Spielzeit 4:0. Danach schaltete der Favorit einen Gang zurück und dem Gast aus Überroth gelang zumindest noch Ergebniskosmetik.

SG Hirzw./Welschb./Stennw. II - SG Saubach II 2:5 (1:4). Die Hausherren begannen sehr defensiv. Mit nur einer Spitze suchte die SG zunächst ihr Heil im Kontern. Doch dies war einfach zu wenig, um den Gegner aus Saubach an diesem Tag ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

SV Holz-Wahlschied II - SC Heiligenwald II 11:1 (5:0). Wohl dem, der einen Kevin Klein in seinen Reihen hat. Dem Stürmer des SV Holz-Wahlschied gelang beim 11:1-Kantersieg über Heiligenwald das Kunststück, gleich acht Tore zu erzielen.

So besaß die Mannschaft von Ralf Christoph gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Trotzdem fehlte zumindest im ersten Spielabschnitt etwas die Konzentration und auch der letzte Pass. Überschattet wurde die Partie durch die schwere Verletzung von Gästekeeper Pascal Wagner, der sich in der 30. Spielminute auscheiden musste. An dieser Stelle wünschen alle Beteiligten Gute Besserung und ein baldige Genesung.