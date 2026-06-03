Heiligenstedten und Türkischer SV nach 1:1 mit besten Aufstiegschancen von Olaf Wegerich · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

Torhüter Nils Witten (TSV Heiligenstedten) klärt vor Rafque Dwaah (Türkischer SV). – Foto: Olaf Wegerich

Der TSV Heiligenstedten und der Türkische SV Lübeck haben weiterhin beste Chancen, den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen. Am 2. Spieltag der Aufstiegsrunde auf neutralem Platz in Neumünster trennten sich beide Mannschaften vor 309 Zuschauern nach einem sehr intensiven Spiel 1:1 (1:1). Im zweiten Spiel der Vierergruppe konnte sich der Heikendorfer SV ebenfalls auf neutralem Platz in Eckernförde deutlich mit 3:0 gegen den TSB Flensburg II durchsetzen.

Am letzten Spieltag muss Tabellenführer Türkischer SV beim Heikendorfer SV antreten, während auf den TSV Heiligenstedten ein Auswärtsspiel beim bisher noch punktlosen Schlusslicht TSB Flensburg II wartet. Unter der Leitung von Oberliga-Schiedsrichter Tim Marvin Meyer entwickelte sich sofort ein sehr intensives, von vielen harten Zweikämpfen geprägtes Spiel, in dem der Unparteiische vom TuS Hartenholm mit vier Gelben Karten auskam.

Schiedsrichter Tim Marvin Meyer vom TUS Hartenholm war dem Spiel ein guter Leiter. – Foto: Olaf Wegerich

Bolten mit der ersten Chance

Beide Teams agierten vor allem in der ersten Hälfte mit viel Tempo und suchten die frühe Entscheidung. Dabei hatte der Vizemeister der Verbandsliga West durch einen halbhohen Schuss ins rechte Eck von Marlon Bolten (4.) die erste gute Torgelegenheit. Doch Torhüter Stefan Ponomarenko war nicht zu überwinden und faustete den Ball zur Seite. Auf der Gegenseite setzte Rafique Dwaah (7.) nach einem Tempolauf ein erstes Ausrufezeichen, als seine scharfe Hereingabe von der rechten Seite das Tor nur knapp verfehlte. Beide Mannschaften lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch mit vielen gefährlichen Torraumszenen. Auch die nächste gute Tormöglichkeit konnte der Türkische SV für sich verbuchen, als Ugur Dagli eine scharfe Hereingabe von Efe Gökgöz (18.) nur knapp verpasste. Auf der anderen Seite wurde Sascha Behrens (22.) nach einem langen Ball bei seinem Schussversuch im letzten Moment geblockt.

Torschütze Ben-Joshua Matthiesen und Yannick Wulf bejubeln den Führungstreffer für Heiligenstedten. – Foto: Olaf Wegerich

Matthiesen mit dem Führungstreffer Die Mannschaft von Trainer Stefan Pohlmann wirkte nun etwas entschlossener und nutzte ihre optische Überlegenheit zur Führung. Nach einem Eckball von der rechten Seite durch Marlon Bolten bekamen die Lübecker die Situation nicht geklärt, und Ben-Joshua Matthiesen (24.) war zur Stelle, um zum 1:0 zu vollenden. Die Lübecker blieben jedoch gefährlich und verfehlten bei einem Drehschuss von Ugur Dagli (35.) nur knapp den möglichen Ausgleich. Bolten trifft nur den Pfosten Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite war die Lübecker Abwehrformation ausgehebelt. Nach Vorlage von Steven Bolln traf Marlon Bolten (37.) aus wenigen Metern nur den Pfosten. Auch den Nachschuss setzten die Gäste überhastet über das Tor.

Taher Alou (TSV Heiligenstedten) gegen Rafique Dwaah (Türkischer SV). – Foto: Olaf Wegerich

Traumtor von Enes Dagli zum Ausgleich Statt der durchaus möglichen Zwei-Tore-Führung kassierte der TSV Heiligenstedten im Gegenzug durch ein Traumtor von Enes Dagli (39.) den 1:1-Ausgleich. Mit einem Dropkick aus gut 25 Metern traf er sehenswert und verlieh dem Türkischen SV neuen Mut. Im zweiten Durchgang lebte das Spiel überwiegend von der Spannung. Beide Mannschaften befanden sich zwar weiterhin im Vorwärtsgang, waren aber bei Weitem nicht mehr so zielstrebig in ihren Aktionen. Herausragend auf Lübecker Seite blieb Flügelflitzer Rafique Dwaah, der immer wieder mit viel Tempo über die rechte Seite kam, keinen Zweikampf scheute und aus dem Lauf reihenweise scharfe Flanken vor das Tor brachte. Diese konnten jedoch trotz einiger brenzliger Situationen meist geklärt werden.

Sven Bolln (Heiligenstedten) gegen Rafque Dwaah (Türkischer SV). – Foto: Olaf Wegerich

Fast schien es so, als hätte der TSV Heiligenstedten im zweiten Durchgang sein Pulver verschossen. Trotz vieler ansprechender Offensivaktionen fehlte es im letzten Drittel zu oft an der nötigen Präzision im Spielaufbau, um sich klare Torchancen herauszuspielen. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten allenfalls nach Standards. Dennoch hatten die Lübecker trotz ausgeglichener Spielanteile zum Ende hin noch drei gute Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zunächst wurde Eray Korkmaz nach Vorarbeit von Rafique Dwaah (75.) im letzten Moment geblockt. Nur eine Minute später setzte erneut Korkmaz einen Kopfball knapp neben das Tor.

Eray Korkmaz (Türkischer SV) gegen Sascha Behrens (Heiligenstedten). – Foto: Olaf Wegerich

Thiele verpasst den Sieg Richtig bitter wurde es dann in der letzten Minute der insgesamt vierminütigen Nachspielzeit. Heiligenstedten warf alles nach vorne und lief in einen Konter. Wieder war es Rafique Dwaah, der mit hoher Geschwindigkeit Richtung Strafraum sprintete und dann mit viel Übersicht quer in den Lauf von Justin Thiele legte. Doch dieser schaffte es nicht, den Ball aus wenigen Metern im Tor unterzubringen. Fazit: Betrachtet man das gesamte Spiel, geht das Remis in Ordnung. Allerdings hätte sich niemand beschweren dürfen, wenn der Türkische SV Lübeck seine Riesenchance in der Nachspielzeit zum Siegtreffer genutzt hätte. Das Gute für beide Teams: Sie können am Sonntag mit einem Sieg den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt machen.

Samet Demircan (Türkischer SV). – Foto: Olaf Wegerich