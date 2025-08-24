Torben Paulsen und GW Todenbüttel entführen einen Zähler aus Todenbüttel. – Foto: Olaf Wegerich

Heiligenstedten rettet spätes 3:3 gegen Todenbüttel Starker Aufsteiger führte ab der 82. Minute bereits mit 3:1

Hochspannung im Verfolgerduell in der Verbandsliga West. Der TSV Heiligenstedten rettet in einer wilden Schlussphase durch eine Aufholjagd mit zwei späten Treffern in der Nachspielzeit beim 3:3 (0:1) gegen den starken Aufsteiger SV GW Todenbüttel zumindest noch einen Punkt und bleibt damit ungeschlagen. Todenbüttel rutscht nach dem Remis auf den 6. Platz, die Gastgeber rangieren einen Platz dahinter, haben aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Gastgeber spielbestimmend, aber ohne klare Chancen In der ersten Hälfte waren die Gastgeber, die gegen Todenbüttel erst ihr drittes Saisonspiel bestritten, über weite Strecken zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch klare Torchancen konnte sich das Team von Trainer Stefan Pohlmann bis auf einen Pfostentreffer (15.) nach einer guten Seitenverlagerung in der Anfangsphase gegen die kompakte Abwehrreihe der Gäste nur selten herausspielen.

Torhüter Nils Witten (Heiligenstedten). – Foto: Olaf Wegerich

Todenbüttel geht nach Ecke in Führung Gegen Mitte der ersten Halbzeit konnte die Mannschaft von Trainer Eike Schneider die Partie mehr und mehr ausgeglichen gestalten und zeigte dabei auch ein gutes Anlaufverhalten.

Eine der wenigen Torraumszenen der ansonsten leidenschaftlich verteidigenden Gäste führte dann nach einem Eckball zum ersten Treffer der Partie. Maik Reimers hatte am zweiten Pfosten stehend auf Adam Kateh (33.) verlängert, der zum Führungstreffer einköpfte.

Elfmeter bringt das 0:2 Auch in der zweiten Hälfte beginnen die Gastgeber sehr druckvoll, bleiben aber anfällig bei den schnell vorgetragenen Angriffen der Gäste aus Todenbüttel.

Erneut ist es Adam Kateh, der nach einem Pass ins Zentrum am Trikot gezogen wird. Schiedsrichter Aslan Gastrock entscheidet sofort auf Elfmeter für die Gäste, was Trainer Stefan Pohlmann zumindest als „fragwürdige Entscheidung“ bezeichnet, da er keinen Kontakt erkennen konnte. Maxi Lüdtke (53.) verwandelt den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 für die Gäste.

Trainer Stefan Pohlmann (Heiligenstedten). – Foto: Olaf Wegerich

Looft verkürzt – Hube stellt den alten Abstand her Heiligenstedten hält den Druck weiter hoch und wird mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Nicklas John Looft (75.) belohnt.

Nach dem 1:3 durch Cedric Hube (83.) acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sehen die Gäste bereits wie die sicheren Sieger aus. Heiligenstedten schlägt in Nachspielzeit doppelt zurück Als der Schiedsrichter dann eine fünfminütige Nachspielzeit anzeigt, überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem der Schiedsrichter auf Freistoß für Heiligenstedten entschieden hat, der Linienrichter aber eine Abseitsstellung erkannt haben will und die Fahne gehoben hat, sind die Gäste für einen kurzen Moment unkonzentriert und kassieren im Nachschuss durch Taher Alou (90.+2) den 2:3-Anschlusstreffer „Da pennen wir“, kritisierte Trainer Eike Schneider.

Trainer Eike Schneider hatte Todenbüttel taktisch gut eingestellt. – Foto: Olaf Wegerich