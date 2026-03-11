Heiligenstedten II feiert klaren Heimsieg

Die zweite Mannschaft des TSV Heiligenstedten hat ihr Heimspiel gegen ETSV Fortuna Glückstadt II souverän mit 5:0 (3:0) gewonnen. Eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit und eine stabile Defensive legten den Grundstein für den deutlichen Erfolg.

Die zweite Mannschaft des TSV Heiligenstedten hat ihr Heimspiel gegen ETSV Fortuna Glückstadt II deutlich mit 5:0 (3:0) für sich entschieden. Von Beginn an präsentierte sich das Team konzentriert und übernahm sofort die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die frühe Führung gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit im eigenen Spiel. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Heiligenstedten klar überlegen und konnte den Vorsprung noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 ausbauen. Wenn der Gegner dennoch einmal in Tornähe kam, war entweder Torhüter Leif zur Stelle oder die gut aufgelegte Abwehrreihe ließ den Gästen keine Chance.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Heiligenstedten nahtlos an die Leistung aus der ersten Hälfte an. Durch gute Kombinationen erspielte sich die Mannschaft immer wieder Torchancen und behielt die Kontrolle über die Partie. Im weiteren Verlauf wurde der Vorsprung schließlich auf 5:0 ausgebaut. Der Sieg hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können oder müssen, da sich das Team weiterhin sehr gute Möglichkeiten erarbeitete, diese jedoch nicht konsequent nutzte. Defensiv ließ die Mannschaft kaum etwas zu und brachte die Partie souverän zu Ende.