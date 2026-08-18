Heiligenstedten 65 Minuten lang hartnäckiger Gegner für Inter Türkspor Dann schlagen die Kieler zum 5:0 zu von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

Christoph Kramer (mitte, Inter Türkspor Kiel) khat nach der Partie eine Handvoll an Treffern in dieser Spielzeit. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Heiligenstedten hat beim Meisterschaftsfavoriten Inter Türkspor Kiel lange Zeit als ein unangenhmer Gegner vorgstellt. Etwa 65 Minuten hielt der Aufsteiger die Partie beim einem 0:1-Rückstand aus der 31. Minute offen, musste sich am Ende dem Oberliga-Absteiger jedoch mit 0:5 (0:1) geschlagen geben. Während Kiel durch eine fulminante Schlussphase den Kantersieg perfekt machte, nimmt Heiligenstedten trotz der klaren Niederlage positive Erkenntnisse mit.

Heiligenstedten mit starkem Plan und vergebenen Großchancen Die Gäste waren mit einem klaren Matchplan nach Kiel gereist. Trainer Stefan Pohlmann erklärte: „Wir hatten heute uns vorgenommen, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Durch defensive Stabilität und unser Umschalt-Spiel. Bis zur 65. Minute ging dieser Plan voll auf.“



Zwar verzeichnete der Favorit aus Kiel mehr Spielanteile und schnürte wie bei einem Handballspiel um den Strafraum herum die Itzehoer phasenweise ein. Und hatte in der 11. Minute durch Rezan Acer eine sehr gute Chance sowie eine Minute später durch einen Schuss von Serkan Yilirimer von der Strafraumgrenze, der kann am rechten Pfosten rollte.

Diesen Abschluss von Rezan Acer (Inter Türkspor Kiel) kann Keeper Nils Witten (TSV Heiligenstedten) zur Ecke abwehren. – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch die wenigen Konter der Mannschaft von Cheftrainer Stefan Pohlmann, die aggressiv und schnell in den Zweikämpfen anlief, waren hochgradig gefährlich. Bereits im ersten Durchgang liefen Sascha Behrens und Steven Bolln aus aussichtsreicher Position auf den Kieler Keeper zu. In der 31. Minute erlöste Christopher Kramer die etwas ungeduldigen Fans. Nach einer Freistoß-Flanke von Rezan Acer köpfte Inters Angriffsfixpunkt zum 1:0 für die Hausherren ein. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste bei hochsommerlichen Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz die riesige Möglichkeit, das Spiel komplett zu drehen. Zwischen der 49. und 53. Minute lief Behrens gleich zweimal völlig allein auf das Tor zu, vergab jedoch die dicken Ausgleichschancen. Inter Türkspor Kiel: Geduld und starker Rückhalt Inter-Trainer Onur Cokgez lobte die disziplinierte Defensivarbeit des Gegners und hob zugleich die Leistung seines Torwarts Oleksii Drui hervor: „Ja, wieder einen erwartet tiefen Gegner vor der Brust gehabt mit Heiligenstedten, die sehr tief verteidigt hat. Da müssen wir halt auch sagen, dass wir, wie man heute gesehen hat, auch einen funktionierenden Torwart haben. Weil das ist ja auch immer wichtig bei einer guten Elf, dass du halt nicht nur Spieler auf der Platte aufzieht, die halt ein Tor schießen können, sondern halt auch genauso gut einen Torwart hast, der dir in der Situation, wenn es mal brenzlig wird, trotzdem das Ding hält.“