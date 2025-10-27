Heiligenstadt wartet weiter

Der Tabellenführer tat sich über weite Strecken schwer gegen eine taktisch hervorragend eingestellte Seipel-Elf, die mit großem Einsatz und klarem Plan auftrat.
BERICHT von Michael Apel // 1. SC 1911 Heiligenstadt
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Seipel-Elf zunächst sehr konzentriert. Bis zur 71. Minute stand die Null – dann jedoch der Knackpunkt: Kapitän Sebastian Möhlhenrich sah nach einem wiederholten Foulspiel im Strafraum die zweite Gelbe Karte und musste vom Platz. Den fälligen Elfmeter parierte Alexandar Stankovic stark und hielt sein Team zunächst im Spiel. Doch mit einem Mann weniger wurde der Druck der Hausherren immer größer. In der 77. Minute fiel schließlich die Führung durch Paul Horschig, ehe Moritz Herold in der Nachspielzeit (90.+5) mit dem zweiten Treffer den Endstand von 2:0 herstellte.
Trotz des Ergebnisses kann die Mannschaft auf ihrer Leistung aufbauen. Über 75 Minuten präsentierte sich die Seipel-Elf geschlossen, mutig und diszipliniert – und zeigte einmal mehr, dass sie auch mit den Topteams der Liga mithalten kann. „Wir wussten, was uns erwartet. Das Spiel war ein ‚Kann‘, aber kein ‚Muss‘. An die Leistung der ersten 75 Minuten können wir weiter anknüpfen“, fasste Trainer Benedikt Seipel die Partie treffend zusammen.
Am kommenden Wochenende gastiert der 1. FC Lok Stendal im Gesundbrunnen. Mit der kämpferischen Einstellung aus Freital will die Mannschaft erneut alles in die Waagschale werfen, um dann endlich die ersten drei Punkte zu holen.