Heiligenstadt wartet weiter

Unterzahl bringt das Spiel zum Kippen

Aus einer stabilen Viererkette mit Pietsch, Lerch, Gorges und Michalek heraus verteidigten die Blau-Weißen konzentriert und ließen kaum Räume für die Angriffe der Gastgeber. Trainer Benedikt Seipel musste dabei früh umstellen: Der angeschlagene Maximilian Lerch wurde bereits nach 15 Minuten durch Pascal Köhler ersetzt. Trotzdem blieb die Defensive stabil, sodass in Durchgang eins kaum nennenswerte Chancen zu verzeichnen waren.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Seipel-Elf zunächst sehr konzentriert. Bis zur 71. Minute stand die Null – dann jedoch der Knackpunkt: Kapitän Sebastian Möhlhenrich sah nach einem wiederholten Foulspiel im Strafraum die zweite Gelbe Karte und musste vom Platz. Den fälligen Elfmeter parierte Alexandar Stankovic stark und hielt sein Team zunächst im Spiel. Doch mit einem Mann weniger wurde der Druck der Hausherren immer größer. In der 77. Minute fiel schließlich die Führung durch Paul Horschig, ehe Moritz Herold in der Nachspielzeit (90.+5) mit dem zweiten Treffer den Endstand von 2:0 herstellte.

Starke Leistung trotz Niederlage

Trotz des Ergebnisses kann die Mannschaft auf ihrer Leistung aufbauen. Über 75 Minuten präsentierte sich die Seipel-Elf geschlossen, mutig und diszipliniert – und zeigte einmal mehr, dass sie auch mit den Topteams der Liga mithalten kann. „Wir wussten, was uns erwartet. Das Spiel war ein ‚Kann‘, aber kein ‚Muss‘. An die Leistung der ersten 75 Minuten können wir weiter anknüpfen“, fasste Trainer Benedikt Seipel die Partie treffend zusammen.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Lok Stendal

Am kommenden Wochenende gastiert der 1. FC Lok Stendal im Gesundbrunnen. Mit der kämpferischen Einstellung aus Freital will die Mannschaft erneut alles in die Waagschale werfen, um dann endlich die ersten drei Punkte zu holen.