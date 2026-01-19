Heiligenstadt mit Moral gegen RWE

Ein echter Gradmesser für die Seipel-Elf nach den ersten Wochen der Vorbereitung. Und gerade in der Anfangsphase wurde deutlich, wie hoch die Intensität und das Tempo auf Seiten der Gäste waren.

Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus der Landeshauptstadt. Mit viel Ballbesitz, Tempo und Zielstrebigkeit setzte der FC Rot-Weiß Erfurt die Seipel-Elf früh unter Druck. Zwei Treffer von Benjika Caciel sowie ein Tor von Benny Boboy sorgten früh für klare Verhältnisse. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Stanislav Fehler auf 4:0 – ein standesgemäßer Halbzeitstand aus Sicht der Rot-Weißen, der die Unterschiede an diesem Tag deutlich widerspiegelte.

Neue Energie, neuer Mut – die Seipel-Elf lebt

Doch wer dachte, die Seipel-Elf würde sich nach dem Seitenwechsel ergeben, wurde eines Besseren belehrt. Trainer Benedikt Seipel wechselte im zweiten Durchgang komplett durch, und auch Gästetrainer Fabian Gerber schickte im zweiten Durchgang ein komplett anderes Team auf den Platz. Die Zweikämpfe wurden intensiver geführt, die Abstände stimmten besser – und plötzlich war die Partie offener. Der Lohn für den couragierten Auftritt folgte in der 68. Minute: Adrian Wilhelm blieb vom Punkt eiskalt und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:4. Nur elf Minuten später dann ein besonderer Moment: Keliano Tavares versenkte eine Ecke direkt im Kasten seines ehemaligen Vereins – ein technisch starkes und emotionales Tor zum 2:4-Endstand.

Fazit: Auch wenn am Ende eine Niederlage zu Buche stand, lieferte dieses erste Testspiel wertvolle Erkenntnisse. Die Seipel-Elf ist auf einem guten Weg – und darauf lässt sich aufbauen. Nächster Test im Gesundbrunnen Bereits am kommenden Wochenende geht es für die Seipel-Elf weiter. Im Gesundbrunnen wartet mit dem FC An der Fahner Höhe der letztjährige Ligakonkurrent – ein weiterer wichtiger Prüfstein auf dem Weg Richtung Rückrundenstart.