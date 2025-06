Heiligenstadt ist Meister - Thüringen hat einen Aufsteiger!

Erst in Überzahl in der Schlussviertelstunde brachte Robin Vogt mit seinem 18. Saisontor den 1. SC 1911 Heiligenstadt erstmals in Front und damit auf die Meisterstraße. Beim FSV Schleiz schwanden in den letzten 20 Minuten die Kräfte nachdem Christian Pätz mit der Ampelkarte vom Feld musste. Dabei hatte der Verwiesene seine Farben in der ersten Halbzeit noch in Front gebracht. Nach gut 30 Minuten krönte Pätz einen starken Spielzug über Gerisch und Sluga, nachdem er einen Querpass zur Führung in die Maschen schob (35.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatten zwar die Heiligenstädter ein Chancenplus, konnten aber den starken Weiß nicht überwinden. Vor allem Wolanski sorgte immer wieder für Torgefahr, scheiterte aber mehrfach am Schleizer Schlussmann.

Mit Wiederbeginn konterte der neue Thüringenmeister. Beim ersten Angriff verpasste Schleiz zweimal den Ball zu klären und Kapitän Möhlhenrich war letztendlich der Nutznießer und schob zum Ausgleich ein. Da aber SCHOTT zu diesem Zeitpunkt führte, waren die Eichsfelder dennoch nur Tabellenzweiter - aufgrund eines weniger geschossenen Tores. In Überzahl glückte aber letztendlich das knotenlösende 2:1. Wolanski war nicht zu stoppen, passte auf Vogt, der von der Strafraumgrenze ins rechte Eck traf (77.). Schleiz konnte in Unterzahl nicht mehr zulegen und Wolanski band wenig später mit seinem 20. Saisontor die Schleife um den Meisterpokal. Mit einem satten Schuss ins rechte obere Toreck brachen nach dem 3:1 alle Dämme bei den Eichsfeldern (81.). Mit Abschluss wurde die Meisterschaft gebührend gefeiert und der Pokal in die Hand genommen. Damit hat Thüringen einen neuen Oberligisten! Glückwunsch, 1. SC 1911 Heiligenstadt!