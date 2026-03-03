Heiligenstadt dreht umkämpfte Partie – mit Video

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

In einer torreichen Begegnung des 19. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd setzte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt vor 330 Zuschauern mit 4:3 gegen den VfB 1921 Krieschow durch. Die Gastgeber drehten die Partie in der zweiten Halbzeit innerhalb weniger Minuten und sicherten sich am Ende einen wichtigen Heimerfolg.

Krieschow blieb in der Folge spielbestimmend, ohne jedoch die Führung auszubauen. Heiligenstadt verteidigte kompakt und setzte vereinzelt Nadelstiche. Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich: Nach einer Standardsituation kam Artur Voilenko im Strafraum zum Kopfball und traf zum 1:1 (45.+1). Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Die Anfangsphase war zunächst von gegenseitigem Abtasten geprägt. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Krieschow mehr Ballbesitz und suchte kontrolliert den Weg nach vorn. In der 25. Minute gingen die Gäste folgerichtig in Führung: Nach einem sehenswerten Zusammenspiel über Paul Pahlow und Aaron Stephan schloss Steve Zizka zur 0:1-Führung ab.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. In der 52. Minute zeigte Schiedsrichter Fabien Schlecht nach einem Foulspiel im Strafraum auf den Punkt. Toby Michalski übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur erneuten Führung für den VfB (1:2).

Heiligenstadt reagierte jedoch umgehend. Nur fünf Minuten später erzielte Fabian Schnellhardt den Ausgleich zum 2:2 (57.). Die Partie gewann nun deutlich an Intensität. In der 62. Minute nutzten die Gastgeber eine Umschaltsituation konsequent aus: Moritz Ruprecht traf zur 3:2-Führung.

Krieschow bemühte sich in der Folge um Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich, während Heiligenstadt zunehmend auf schnelle Gegenangriffe setzte. In der 88. Minute sorgte erneut Schnellhardt mit seinem zweiten Treffer des Tages für die vermeintliche Vorentscheidung zum 4:2.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf. In der Nachspielzeit verkürzte Miguel Pereira Rodrigues auf 4:3 (90.+3). Zu mehr reichte es aus Sicht der Krieschower jedoch nicht mehr, sodass Heiligenstadt den Vorsprung über die Zeit brachte.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Fabien Schlecht entwickelte sich eine abwechslungsreiche Oberliga-Partie mit mehreren Führungswechseln und hoher Offensivquote. Während Heiligenstadt den Heimvorteil nutzte und sich mit vier Treffern belohnte, musste Krieschow trotz zweimaliger Führung ohne Punkte die Rückreise antreten.