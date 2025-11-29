Heiligenstadt dreht das Spiel, Eintracht marschiert, 3 Spielabsagen

Der 1. SC 1911 Heiligenstadt setzte vor 302 Zuschauern ein emotionales Lebenszeichen und drehte gegen den VfL Halle 1896 ein lange offenes Spiel. Die Gäste erwischten den besseren Start: Joel Marks traf in der zwölften Minute zum 0:1. Heiligenstadt arbeitete sich zurück und belohnte sich kurz vor der Pause, als Elias Gorges in der 43. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel schlug Halle erneut zu: Jegor Jagupov stellte in der 51. Minute das 1:2 her. Doch Heiligenstadt antwortete mit unbändigem Willen. Maciej Wolanski glich in der 68. Minute zum 2:2 aus, ehe Leon Gümpel nur drei Minuten später den 3:2-Siegtreffer erzielte. Ein Sieg, der den Aufsteiger hoffen lässt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Vor 157 Zuschauern entwickelte sich ein zweikampfintensives Spiel, in dem der Bischofswerdaer FV 08 und der VfB 1921 Krieschow ein 1:1 erkämpften. Luis Bürger brachte die Gastgeber in der 28. Minute mit 1:0 in Front. Doch die Freude hielt nur kurz, denn Andy Hebler glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. In der Folge blieb die Partie ausgeglichen, ohne dass ein weiteres Tor fiel. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Der RSV Eintracht 1949 bestätigte vor eigenem Publikum seine beeindruckende Serie und fertigte den FC Einheit Rudolstadt mit 5:0 eindrucksvoll ab. Matthias Steinborn eröffnete früh in der siebten Minute das Spiel mit dem 1:0 per Foulelfmeter. In der 13. Minute erhöhte Till Plumpe auf 2:0. Erneut Till Plumpe traf in der 38. Minute zum 3:0, ehe Lennard Wurster in der 43. Minute auf 4:0 stellte. Direkt nach der Pause sorgte Tom Fron in der 49. Minute für das 5:0 und einen überlegenen Auftritt des Tabellenzweiten. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der VfB Auerbach teilt dazu über Instagram mit: "Aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Wetterlage ist an kein Spiel in der Arena zu denken. Über den Nachholtermin werden sich beide Vereine und der Verband zeitnah abstimmen." ---

Der VfB Germania Halberstadt unterstrich seine starke Verfassung und bezwang den FSV Budissa Bautzen vor 255 Zuschauern mit 2:0. Die Führung gelang Pascal Hackethal in der 59. Minute per Foulelfmeter. In der 81. Minute verlor Bautzen Innenverteidiger Jannik Käppler durch eine Rote Karte. Halberstadt nutzte die Überzahl und erhöhte durch Joel-Pascal Klaschka in der 86. Minute auf 2:0. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FC Einheit Wernigerode Wernigerode 13:30 PUSH