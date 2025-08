– Foto: Christian Igel

Heiligenstadt aufopferungsvoll – Rudolstadt und RSV Eintracht siegen NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd VFC Plauen Lok Stendal Halberstadt Auerbach + 12 weitere

Die heutigen Spiele des 1. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd brachten große Emotionen und viele Tore. Aufsteiger Heiligenstadt verliert nach roter Karte spät, Rudolstadt triumphiert auswärts, und der RSV Eintracht 1949 setzt sich in einem wilden Spiel gegen Bautzen durch.

Der FC Grimma begann vor 145 Zuschauern furios. Bereits in der 5. Minute brachte Max Nitschke die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch der frühe Jubel hielt nicht lange. Nur sechs Minuten später gab es ein unglückliches Eigentor von Alexander Vogel – der SC Freital war zurück im Spiel. Beide Teams lieferten sich in der Folge ein intensives Duell. In der 62. Minute war es schließlich Robin Fluß, der für die Wende sorgte. Mit seinem Treffer zum 1:2 sicherte er Freital den Auswärtssieg und damit einen gelungenen Auftakt in die neue Saison. Grimma blieb nach dem starken Beginn ohne Zählbares. ---

Ein echter Paukenschlag zum Auftakt: Der VfL Halle 1896 ließ dem Gastgeber VfB Auerbach keine Chance. Schon in der 7. Minute eröffnete Dario Borval den Torreigen. Anxhelo Kurti erhöhte in der 27. Minute auf 0:2, bevor Jegor Jagupov das Spiel mit einem Doppelschlag vor und nach der Pause (45., 57.) endgültig entschied. Den Schlusspunkt setzte Joel Marks in der 82. Minute mit dem fünften Treffer des Tages. Halle agierte spielfreudig und druckvoll. ---

Die Premiere des Aufsteigers wurde zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Vor 992 Zuschauern brachte Fabian Schnellhardt Heiligenstadt kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung (47.). Die Freude währte allerdings nur neun Minuten – Joel-Pascal Klaschka glich in der 56. Minute für Halberstadt aus. In der 77. Minute folgte der Knackpunkt: Torschütze Schnellhardt sah die Rote Karte. In Unterzahl stemmte sich Heiligenstadt mit Leidenschaft gegen die drohende Niederlage, doch in der 85. Minute gelang Pascal Hackethal der späte Siegtreffer für die Gäste. Halberstadt feierte einen gelungenen Auftakt, während Heiligenstadt trotz großem Einsatz mit leeren Händen dastand. ---

In Bischofswerda zeigten die Gäste aus Rudolstadt eine abgeklärte Vorstellung. Marco Riemer brachte Einheit in der 48. Minute mit 0:1 in Führung, Sven Rupprecht legte nur drei Minuten später zum 0:2 nach (51.). Die Gastgeber gaben sich aber nicht geschlagen und verkürzten durch Franz Born in der 66. Minute auf 1:2. Die Hoffnung auf ein Comeback währte jedoch nicht lange: Manfred Starke traf in der 79. Minute zum entscheidenden 1:3-Endstand. ---

Der RSV Eintracht 1949 erwischte vor 97 Zuschauern den besseren Start und ging durch Leon Hellwig in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Steve Schröder sorgte in der 33. Minute für den Ausgleich, doch nach der Pause drehte sich das Spiel erneut. Saheed Mustapha traf doppelt für den RSV (48., 59.) und stellte auf 3:1. Bautzen blieb dran und kam durch Jannik Käppler in der 66. Minute noch einmal auf 3:2 heran, doch Luca Krüsemann machte mit dem 4:2 in der 85. Minute alles klar. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Am Sonntag empfängt Aufsteiger Empor Glauchau den starken Vizemeister VfB 1921 Krieschow, der sich die Meisterschaft als Saisonziel gesetzt hat. Glauchaus Trainer Nico Quade gelang es, ambitionierte Neuzugänge wie Richard Rühling (Hannover 96) oder Tommy Barth (Rudolstadt) zu verpflichten. Krieschow verlor einige Akteure wie Jan-Filipp Schulz, konnte aber mit Steve Zizka (Bischofswerda) und Vincent Grobstich (Rostock) neue Qualität holen. Ein echter Prüfstein für den Aufsteiger zum Start. ---

In Stendal treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Aufsteiger Lok Stendal startet unter Trainer Jörn Schulz ambitioniert und hat den Kader gezielt mit Akteuren wie Philip Witte und Paul Kohl verstärkt. Der VFC Plauen musste nach dem bitteren Regionalliga-Abstieg seinen Kader nahezu komplett neu aufstellen. Trainer Sedat Gören hat zahlreiche Spieler verpflichtet, darunter Valentino Schubert (Grimma) und Karl Pischon (Cottbus). ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH