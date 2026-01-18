– Foto: Holger Plum

Heiligenhauser SV überzeugt als Aufsteiger und will den Klassenerhalt Rang acht in der Bezirksliga: HSV sammelt 23 Punkte und spielt eine stabile Saison.

Der Heiligenhauser SV überrascht positiv in der Bezirksliga und will frühzeitig Planungssicherheit.

Als Aufsteiger in der Bezirksliga Staffel 1 schlägt sich der Heiligenhauser SV bislang beachtlich. Nach 15 Spieltagen rangiert die Mannschaft mit 23 Punkten auf Platz acht und präsentiert sich damit als gefestigtes Team im Tabellenmittelfeld. Mit jeweils 28 erzielten und kassierten Treffern zeigt sich zudem eine ausgeglichene Bilanz. Die Winterpause endete früh. „Der Trainingsauftakt war am 4. Januar. Ein besonderes Highlight in der Vorbereitung ist für uns das einzig wahre Derby gegen den TuS Marialinden“, erklärt Trainer Andy Esins.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Coach zufrieden. „Das Abschneiden ist deutlich besser als erwartet“, bilanziert Esins. Ausschlaggebend dafür sei vor allem die Effizienz gewesen. „Vor allem die Punktausbeute hat besser funktioniert, als wir es vor der Saison angenommen hatten.“ Ein Spiel der Hinrunde ist dem Trainer besonders positiv in Erinnerung geblieben. „Der Sieg in Schönenbach war ein echtes Ausrufezeichen, vor allem weil der Gegner zu diesem Zeitpunkt noch ohne Punktverlust war.“