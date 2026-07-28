Heiligenhauser SV: „Das muss und wird reichen“ Der Bezirksligist vertraut auf interne Talente statt auf externe Neuzugänge. von red · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Holger Plum

Der Heiligenhauser SV geht mit personeller Kontinuität an der Seitenlinie und einem klaren, internen Fokus in seine zweite Bezirksliga-Spielzeit nach dem Aufstieg. In der vergangenen Saison landete die Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz und hatte zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zu tun. Obwohl das Team mit 56 erzielten Treffern hinter den beiden Absteigern SC Brühl und TFC Köln die drittwenigsten Tore der Liga bejubeln durfte, verlief das Premierenjahr insgesamt erfolgreich. Nun schlägt der 43-jährige Trainer Andy Esins, der bereits in seine fünfte Saison mit dem HSV geht, im heimischen Rolf-Hahn-Stadion ein neues Kapitel auf. Externe Neuzugänge sucht man zum Trainingsstart vergeblich – stattdessen soll der vereinseigene Nachwuchs den etablierten Kräften Beine machen.

Zwischen starker Hinrunde und Rückrunden-Dilemma Der Rückblick auf die erste Spielzeit in der Bezirksliga nach drei Jahren fällt beim Cheftrainer gemischt, aber primär positiv aus. Als Aufsteiger die Klasse souverän zu sichern, war die wichtigste Kernaufgabe. „Generell sind wir erst mal zufrieden mit der Situation, dass wir mit dem Abstieg zu keiner Zeit etwas zu tun hatten. Das ist als Liganeuling schließlich immer die Kernaufgabe. Die Hinrunde war punktetechnisch überragend: Wir haben uns an vielen Stellen teuer verkauft, viele Zähler gesammelt und für einige Überraschungen gesorgt – da haben wir definitiv überperformt. In der Rückrunde lief es dann im Prinzip genau umgekehrt, das war schon eher auf Absteigerniveau. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein, zumal das absolut untypisch für unsere Historie in den letzten Jahren ist: Normalerweise drehen wir in der Rückrunde erst richtig auf. Das müssen wir in dieser Saison definitiv wieder besser machen“, ordnet Esins die Entwicklung der vergangenen Monate rückblickend ein.

Die Grundlagen für die nötige Steigerung wurden bereits im Juli gelegt. Die Spieler starteten am 1. Juli eigenständig mit individuellen Laufplänen, ehe am 12. Juli der offizielle Trainingsauftakt auf dem Platz stattfand. Frisch aus dem Trainingslager gekommen, zeigt sich das Trainerteam mit dem Fitnesszustand der Mannschaft absolut zufrieden. Die Spieler seien in einer außerordentlich guten körperlichen Verfassung, auch wenn inhaltlich noch viel Aufarbeitung anstehe, um sich neu zu finden und frische Elemente einzubringen. Das jüngste Testspiel direkt nach dem intensiven Trainingslager-Wochenende konnte trotz müder Knochen erfolgreich gestaltet werden, wobei das Team zumindest über eine Halbzeit auf ordentlichem Niveau performte. Keine externen Transfers Auf dem Transfermarkt hielt sich der Bezirksligist im Sommer zurück. Externe Zugänge sind aktuell nicht zu verzeichnen. Demgegenüber muss der HSV jedoch schmerzhafte Abgänge verkraften. Mit Jan Bosbach verliert der Klub einen zuverlässigen Stürmer, der gemessen an seiner Einsatzzeit eine starke Tor- und Vorlagenquote vorweisen konnte. Zudem hat Lars Rolle den Verein in Richtung Marialinden verlassen, während drei weitere Akteure fest in die zweite Mannschaft des HSV gewechselt sind.