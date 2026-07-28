Heiligenhauser SV: „Das muss und wird reichen“

Der Heiligenhauser SV geht mit personeller Kontinuität an der Seitenlinie und einem klaren, internen Fokus in seine zweite Bezirksliga-Spielzeit nach dem Aufstieg. In der vergangenen Saison landete die Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz und hatte zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zu tun. Obwohl das Team mit 56 erzielten Treffern hinter den beiden Absteigern SC Brühl und TFC Köln die drittwenigsten Tore der Liga bejubeln durfte, verlief das Premierenjahr insgesamt erfolgreich. Nun schlägt der 43-jährige Trainer Andy Esins, der bereits in seine fünfte Saison mit dem HSV geht, im heimischen Rolf-Hahn-Stadion ein neues Kapitel auf. Externe Neuzugänge sucht man zum Trainingsstart vergeblich – stattdessen soll der vereinseigene Nachwuchs den etablierten Kräften Beine machen.
Der Rückblick auf die erste Spielzeit in der Bezirksliga nach drei Jahren fällt beim Cheftrainer gemischt, aber primär positiv aus. Als Aufsteiger die Klasse souverän zu sichern, war die wichtigste Kernaufgabe.
„Generell sind wir erst mal zufrieden mit der Situation, dass wir mit dem Abstieg zu keiner Zeit etwas zu tun hatten. Das ist als Liganeuling schließlich immer die Kernaufgabe. Die Hinrunde war punktetechnisch überragend: Wir haben uns an vielen Stellen teuer verkauft, viele Zähler gesammelt und für einige Überraschungen gesorgt – da haben wir definitiv überperformt. In der Rückrunde lief es dann im Prinzip genau umgekehrt, das war schon eher auf Absteigerniveau. Damit können wir natürlich nicht zufrieden sein, zumal das absolut untypisch für unsere Historie in den letzten Jahren ist: Normalerweise drehen wir in der Rückrunde erst richtig auf. Das müssen wir in dieser Saison definitiv wieder besser machen“, ordnet Esins die Entwicklung der vergangenen Monate rückblickend ein.
Die Grundlagen für die nötige Steigerung wurden bereits im Juli gelegt. Die Spieler starteten am 1. Juli eigenständig mit individuellen Laufplänen, ehe am 12. Juli der offizielle Trainingsauftakt auf dem Platz stattfand. Frisch aus dem Trainingslager gekommen, zeigt sich das Trainerteam mit dem Fitnesszustand der Mannschaft absolut zufrieden. Die Spieler seien in einer außerordentlich guten körperlichen Verfassung, auch wenn inhaltlich noch viel Aufarbeitung anstehe, um sich neu zu finden und frische Elemente einzubringen. Das jüngste Testspiel direkt nach dem intensiven Trainingslager-Wochenende konnte trotz müder Knochen erfolgreich gestaltet werden, wobei das Team zumindest über eine Halbzeit auf ordentlichem Niveau performte.
Auf dem Transfermarkt hielt sich der Bezirksligist im Sommer zurück. Externe Zugänge sind aktuell nicht zu verzeichnen. Demgegenüber muss der HSV jedoch schmerzhafte Abgänge verkraften. Mit Jan Bosbach verliert der Klub einen zuverlässigen Stürmer, der gemessen an seiner Einsatzzeit eine starke Tor- und Vorlagenquote vorweisen konnte. Zudem hat Lars Rolle den Verein in Richtung Marialinden verlassen, während drei weitere Akteure fest in die zweite Mannschaft des HSV gewechselt sind.
Lücken im Kader werden ganz bewusst nicht durch externe Kräfte für die reine Kaderbreite geschlossen. Die sportliche Leitung zieht stattdessen den eigenen Nachwuchs hoch und setzt voll auf die Jugend: „Den Kader füllen wir ganz bewusst mit Jungs aus unserer eigenen U19 auf. Die machen im Training bereits ordentlich Druck. Es ist absolut realistisch, dass der eine oder andere davon am ersten Spieltag in der Startelf steht. Genau das ist der Heiligenhauser-Weg, den wir konsequent weitergehen wollen. Der aktuelle Jahrgang bringt sowohl spielerisch als auch körperlich ein riesiges Potenzial mit – das sind top ausgebildete Jungs. Wir wollen diesen Talenten den Weg in die erste Mannschaft nicht verbauen, indem wir Spieler für die reine Kaderbreite von außen holen. In der Spitze haben wir ohnehin eine hohe Qualität, und mit den hungrigen Nachwuchskräften sind wir auch in der Breite ordentlich aufgestellt. Das muss und wird reichen.“
Bei der Frage nach der Konkurrenz in der Liga legt sich Esins fest. Der absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft ist für ihn Jan Wellem, da sich die Mannschaft spürbar verjüngt habe, ohne an Qualität einzubüßen, und zudem von einem hervorragenden Trainer geleitet werde. Direkt dahinter sieht er die DJK Südwest als extrem eingespielte, mentalitätsstarke Truppe mit einer guten Altersstruktur. Auch die Rheindörfer, die ihren Kader zusammenhalten und punktuell verstärken konnten, werden ganz oben mitmischen. Als potenzielle Überraschungsteams nennt der HSV-Coach den starken Aufsteiger Weiler-Volkhofen sowie Mannschaften wie Hoffnungsthal.
Für das eigene Team sieht Esins auch den Spielplan als wichtigen Faktor. Er sieht es als potenziellen Vorteil, auf Mannschaften wie Flittard oder Ford Niehl relativ früh in der Saison zu treffen. Solche Teams, die einen riesigen Umbruch hinter sich haben, benötigen ihre Findungszeit und sind später im Jahr deutlich schwerer zu knacken. Das sportliche Ziel für den Heiligenhauser SV bleibt bodenständig: „Unser Minimalziel ist klar: Wir wollen frühzeitig unsere Punkte sammeln und zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn wir am Ende des Tages einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und uns im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern – wohlgemerkt rein über die Integration unserer U19 –, dann können wir alle glücklich sein. Die Mannschaft ist jung und besitzt auf diesem Niveau noch wenig Erfahrung. Wir werden nicht vermessen auftreten, aber klar ist auch: Wenn uns im Laufe der Saison jemand zu einer Party einlädt, gehen wir natürlich hin!“