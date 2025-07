Ibrahim Bayraktar (m.) blickt auf eine lange Laufbahn zurück. – Foto: Heiko van der Velden

Heiligenhaus-Zugang Bayraktar nennt seine Top-Elf Kreisliga A Wuppertal & Niederberg: Nach dem Aufstieg in die A-Kreisliga im vergangenen Jahr konnte die SSVg Heiligenhaus sich sofort in der neuen Spielklasse etablieren, wurde auf Anhieb Tabellensechster. Im zweiten Jahr will die SSVg nun das obere Tabellenende in Anspruch nehmen und hat sich dafür auf einigen Postionen neu verstärkt. Neben Neu-Trainer Tansu Tokmak kommt mit dem erfahrenen Ibrahim Bayraktar der namhafteste Zugang von Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Kreisliga A WUP/NIE SG Unterrath Heiligenhaus Salih Altin + 10 weitere

Die SSVg Heiligenhaus hat sich mit Blick auf die anstehende zweite aufeinanderfolgende Spielzeit in der Kreisliga A Wuppertal & Niederberg einiges vorgenommen und sich dementsprechend neu verstärkt. Während mit Tansu Tokmak ein neuer Chefcoach an der Seitenlinie übernimmt, hat sich auch in Sachen Kaderzusammenstellung einiges getan. Ingesamt vermeldete die SSVg bislang stolze zehn Neuverpflichtungen, darunter auch Neu-Stürmer Ibrahim Bayraktar. Der erfahrene Sturmtank kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, erzielte bei seinen Stationen von der Bezirksliga bis in die Oberliga weit über 100 Tore.

Nachdem Ibrahim Bayraktar seine erste Herren-Spielzeit 2012/13 bei dem SV Velbert in der Bezirksliga verbrachte, zog es den heute 35-Jährigen in die Oberliga zum VfB Speldorf. Dort verbrachte der Deutsch-Türke vier Jahre, ehe zur Saison 2016/17 der Wechsel zum damaligen Landesligisten FSV Duisburg erfolgte. Für den FSV ging Bayraktar anschließend drei Jahre auf Torejagd, schoss die Duisburger in seiner zweiten Spielzeit mit zwölf Toren und sieben Vorlagen in die Oberliga. Zur Spielzeit 2018/19 folgte dann der Transfer zum SC Velbert, bevor es dann vier Jahre später zum FC Blau-Gelb Überruhr ging. Für die Blau-Gelben ging der Sturmtank zwei Jahre in der Bezirksliga an der Start, ehe 2024 der Landesliga-Aufstieg gelang. Zwar erfolgte in der abgelaufenen Spielzeit der direkte Wiederabstieg mit den Essenern, dennoch kann Bayraktar auf stolze 16 Treffer und sieben Assists alleine aus dieser Saison zurückblicken. Im Sommer erfolgte nun der nächste und möglicherweise letzte Schritt seiner langen Karriere, mit der SSVg Heiligenhaus soll der Bezirksliga-Aufstieg anvisiert werden. Im Gespräch mit der WAZ äußert sich der erfahrene Zugang über seine lange Laufbahn und stellt die persönliche Top-Elf seiner einstigen Mitspieler zusammen.

Bayraktar: „Viele von denen hätten Profi werden müssen“ Die SSVg Heiligenhaus kann sich in der kommenden Spielzeit auf einen neuen Goalgetter freuen, denn Ibrahim Bayraktar liebt das Toreschießen: In seiner Laufbahn kann der 35-Jährige auf zahlreiche Treffer zurückblicken, egal ob in der Ober-, Landes oder Bezirksliga. Mit Rückblick auf seine bisherigen Stationen erinnert sich der Heiligenhaus-Zugang an viele seiner Mitspieler, „von denen viele hätten Profi werden müssen“, und stellt eine Top-Elf aus diesen zusammen:

Im Tor setzt Bayraktar auf den heutigen Schlussmann von Landesligist Sportfreunde Hamborn 07, Marian Ograjensek, mit dem der Stürmer gemeinsam beim FSV Duisburg die Schuhe schnürte: „Auf der Linie und im Eins gegen Eins ist er einfach Weltklasse. Dazu ist er am Fuß so stark, dass er locker in der Landesliga mithalten könnte“, ist dieser sich sicher. In der Verteidigung nennt Bayraktar drei Spieler, für die er viel Lob findet: Neben Adrian Jeglorz und Rene Burczyk, die der Stürmer aus gemeinsamen Zeiten in Velbert kennt, sieht Bayraktar auch Mohamed Selaiti unter den stärksten seiner Mitspieler: „Er ist ein echtes Zweikampf-Monster und zerstört alles, was sich bewegt. Er ist zudem kopfballstark, schnell und extrem ehrgeizig“, beschreibt der Sturmtank den heute 30-jährigen Innenverteidiger. „Der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe“ Auch für die beiden Sechser seiner persönlichen Top-Elf findet Bayraktar viele positive Worte: Neben Ex-Profi Salih Altin, der „der perfekteste Sechser überhaupt“ sei, zählt der Deutsch-Türke auch auf seinen ehemaligen Weggefährten in Überruhr und Velbert, Leon Fritsch: „Er baut das Spiel hervorragend auf und verliert den Ball quasi nie - auch, weil er einen großen Hintern hat“, lacht Bayraktar. Auf der acht geht dieser mit seinem einstigen Speldorfer-Teamkollegen Sebastian Freyni, der einst bei Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde: „Er hat ein überragendes Spielverständnis, ist technisch top und auch mal dreckig“, weiß Bayraktar. Den wohl besten Mitspieler seiner Laufbahn sieht der heutige Stürmer der SSVg Heiligenhaus in Bora Karadag, der nach seiner fußballerischen Ausbildung bei RWE in Duisburg zusammen mit Bayraktar auf Torejagd ging. Der heute 35-Jährige Zehner, der einst sogar ein lukratives Angebot von Premier-League-Teilnehmer Newcastle United ausschlug, sei „der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe“, gewesen. Hinzu kommt das Sturmtrio bestehend aus Ali Basaran, Bayraktar selbst und dem heutigen Regionalliga-Stürmer Robin Hilger. Während Letzterer insbesondere „eiskalt vor dem Tor, kopfballstark und körperlich ein Tier“ sei, habe Basaran im Gegensatz zu Bayraktar selbst vor allem „ein riesiges Talent“ gehabt. Bayraktar hingegen habe sich „durch Fleiß und Ehrgeiz“ seinen Weg „hart“ erarbeitet, bekräftigt der 35-Jährige selbstsicher. Neue Aufgabe in der Kreisliga

Do., 31.07.2025, 19:45 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SSVg Heiligenhaus Heiligenhaus 19:45 live PUSH