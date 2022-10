Heiligenhaus und Hösel feiern, RWL und ASV verlieren Für die Lintorfer und Tiefenbroicher bleibt die Lage in der Fußball-Kreisliga A brenzlig. Um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen SSVg und SVH.

Es gab kaum Torchancen. Erwähnenswert vielleicht der Freistoß von Nick Hartmann kurz vor der Pause, der auf der Tesla-Latte landete. Immerhin kann sich das Lintorfer Abwehrspiel sehen lassen mit zwei guten Außenverteidigern. So rechts Philipp Weber und links Sven Meyer. Zudem kam Tesla auch in der Mitte nie durch, Björn Krüger und eine Stunde lang Leon Weber machten einen gewohnt guten Job. Zur Niederlage meine Co-Trainer Theo Momm: „Der letzte Ball nach vorne ist nicht gelungen, und dann verliert man so ein wichtiges Heimspiel.“ Sein Team bleibt in höchster Abstiegsgefahr.

David Ziegler, Vorstandsmitglied des ASV Tiefenbroich, ärgerte sich nach der 1:2-Heimpleite mächtig über die Taktik, die gegen den SC West II gewählt wurde. „Wir haben viel zu spät angegriffen“, sagte er. „Gegen diesen SC West kann man nicht so spielen wie gegen Kosova im Pokal. Wir durften dieses Spiel nicht verlieren.“ In der Nachspielzeit der ersten Hälfte unterlief Marion Lenzen ein Foul – so ging West II durch einen Elfmeter in Führung. In der 53. Minute schoss Yannik Hohaus das 1:1, da sah es gut aus für seine Tiefenbroicher. Aber nicht mehr beim Abpfiff, zumal Denniz Weisz noch Gelb-Rot sah (zweites Foul). Die Tiefenbroicher Abstiegsgefahr hat sich weiter erhöht.

Tore: 0:1 Krümpelmann (45.+1/ Elfmeter), 1:1 Hohaus (53.), 1:2 (75.).

Hösel und Heiligenhaus erfolgreich

Der SV Hösel hat Platz drei erobert und ist längst wieder dabei im Gipfelrennen. 2:0 (2:0) setzten sich die Blau-Weißen beim SV Oberbilk durch, es war der vierte Sieg in Folge. Beim 1:0 konnte Timo Kemper ein feines Zuspiel von Niklas Oldörp einschießen (25.), und beim 2:0 traf Alex Schulze kurz vor dem Wechsel. Hier setzte ihn Dario Mirosavljevic gekonnt in Szene. Es war noch schwer, den Pausenvorsprung über die Zeit zu bringen, denn Oberbilk übte im zweiten Durchgang viel Druck aus. Aber es gelang. „Da war einige Kampfkraft erforderlich“, sagte Trainer Benny Schröder. „Aber meine Mannschaft wehrte sich, das hat allen gefallen.“

SVH: Schwartz - Knoche, Mohammed (90. Tkotz), Wenzler, Schröder, Schulze (70. Höfig), Mirosavljevic, Richter (56. Tunger), Jessett, Oldörp, Kemper (80. Morr). Tore: 0:1 Kemper (25.), 0:2 Schulze (40.).

In der Kreisliga A Niederberg räumt die SSVg Heiligenhaus alles aus dem Weg. Nun daheim GW Wuppertal. Mit dem 6:1-Sieg der SSVg, sie bleibt unbesiegter Tabellenführer, waren die hoffnungslos unterlegenen Gäste noch gut bedient. Die Ali-Khan-Brüder Mustafa und Murad schossen schon in der Startphase ein 2:0 heraus, Jose Miudo und wieder Murad Ali-Khan legten bis zur Pause ein 4:0 vor. Dann 5:0 und 6:0 durch Enez Aktas, das Ehrentor war den Gästen in der Nachspielzeit noch gegönnt.