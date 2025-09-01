Schweren Vorwürfen sind die Fans des Heiligenhauser SV ausgesetzt. – Foto: Holger Plum (Archivbild)

Heiligenhaus siegt – Zündorf erhebt schwere Vorwürfe Aufsteiger weist Vorwürfe zurück – Zündorf: "Hätten uns viel mehr Unterstützung vom Schiedsrichtergespann gewünscht"

Der Heiligenhauser SV hat sein Auftaktspiel in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 mit 3:1 gegen Germania Zündorf gewonnen. Überschattet wird die Partie jedoch von massiven Vorwürfen der Gäste, die von beleidigenden und rassistischen Äußerungen von den Zuschauerrängen berichten. Der Gastgeber weist dies entschieden zurück.

Sportlich begann die Begegnung ausgeglichen. Zündorf ging durch Muhammet Yildirim in Führung (39.), verlor den Torschützen aber noch vor der Pause nach einer Roten Karte wegen Unsportlichkeit (45.). Heiligenhaus nutzte die Überzahl nach dem Seitenwechsel: Moritz Hahn glich aus (52.), Lucas Musculus drehte die Partie (67.), ehe Suad Dibra in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf (90.+6). „Unterm Strich war das sicher ein wackeliger Erfolg, aber auf keinen Fall unverdient. Gegen diesen starken Gegner werden viele Mannschaften Probleme bekommen“, sagte Marco Hartenfels, sportlicher Leiter des HSV. Während die Gastgeber den Sieg feierten, erhob Zündorf schwere Vorwürfe. Co-Trainer Yanik Gilles erklärte: „Es war ein sehr emotionales Spiel, nicht aufgrund des Verhaltens auf dem Platz, sondern eher das, was so abseits des Platzes passiert ist.“ Seine Mannschaft sei mehrfach beleidigt worden. „Kurz vor der Halbzeit wurde einer unserer Spieler, wie auch andere, mehrfach beleidigt, bepöbelt und verbal angegangen. Er hat sich leider zu einer unsportlichen Geste hinreißen lassen, wasdie rote Karte nach sich gezogen. Das war auch völlig korrekt.“

Gilles: Ziehen nicht die Rassismus-Karte Gilles schilderte weitere Vorfälle: "Bevor die zweite Halbzeit angefangen hat, hat unser Torwart noch ein Gebet für sich gesprochen und wurde dann auch bepöbelt und musste sich Kommentare anhören. Die permanenten Beleidigungen von außen gehen gar nicht. Die Krönung war dann, dass ein Spieler von uns rassistisch beleidigt wurde. Und wir ziehen jetzt nicht die Rassismus-Karte, weil wir verloren haben.“