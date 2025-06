Heiligenhaus holt Ibo Bayraktar und Keeper Leon Wolf

Die SSVg Heiligenhaus rüstet ungebremst weiter munter auf für die kommende Fußballsaison in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg. Nun verpflichtete der Sportliche Leiter Deniz Top mit Ibo Bayraktar einen weiteren Vollblutstürmer, der einst schon in der Heiligenhauser Jugend spielte.

Zuletzt ging der 35-Jährige für den Landesligisten Blau-Gelb Überruhr auf Torjagd. 16 Treffer erzielte er in der letzten Spielzeit, sieben Assists kommen dazu. Und Top ist rundherum stolz, dass er den Routinier nun an seine alte Wirkungsstätte zurückholen konnte. Bayraktar hat 100 Oberligaspiele bestritten und 180 Landesligaspiele. „Ibi ist unser absoluter Königstransfer“, so der Sportliche Leiter. „Er ist ein Garant für viele Tore.“

Ein weiterer Heiligenhauser Neuzugang ist der Torwart Leon Wolf, der einst für Ratingen 04/19 und die SSVg Velbert zwischen den Pfosten stand. Zuletzt war er wegen eines Auslandsaufenthalts inaktiv.