Heiligenhaus: Das Geld für den neuen Sportpark ist da Rund 700.000 Euro Fördermittel erhält die Stadt für ihr Projekt „Sport. Wald. Heiligenhaus“ am Sportfeld. Den Förderbescheid brachte der Regierungspräsident Thomas Schürmann persönlich vorbei.

Ein Kleinspielfeld neben einem Niedrigseilgarten, außerdem eine Kletterwand, ein Boulderstein, dazu Wildblumenwiesen, Sitzstufen und viel Platz zum Spielen – das Projekt „Sport. Wald. Heiligenhaus“ am Sportfeld, zwischen dem unteren Sportplatz und der Straße Am Sportfeld, nimmt Konturen an. Den Plan dazu gibt es schon länger, am Montag brachte Regierungspräsident Thomas Schürmann den Förderbescheid für das Projekt persönlich im Rathaus vorbei.

698.000 Euro erhält Heiligenhaus damit aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten. Den Rest der nach aktuellen Planungen insgesamt 774.556 Euro teuren Maßnahme übernimmt die Stadt als Eigenanteil. Allein hätte die Stadt das Projekt bei der derzeitigen Haushaltslage wohl eher nicht stemmen können. „Der Förderbescheid ist eine gute Nachricht für Heiligenhaus“, sagte der Erste Beigeordnete Björn Kerkmann, der den Regierungspräsidenten zu seinem ersten offiziellen Besuch im Heiligenhauser Rathaus begrüßen durfte. Privat kennt Schürmann als Essener Heiligenhaus allerdings schon – dank seiner Radtouren. Die neue Anlage liegt somit zukünftig auch gut erreichbar für ihn als Radfahrer, in direkter Nähe zum Panoramaradweg. Überzeugt habe die Bezirksregierung für die Fördermaßnahme aber nicht nur die gute Anbindung an den überregionalen Radweg, sondern auch das breit aufgestellte und niedrigschwellige Konzept, erklärte Schürmann, vor allem für Kinder und Jugendliche. „Wir bewerten dabei die Ideen. Und hier in Heiligenhaus entsteht bald mehr als eine Aktionsfläche mit Klettergarten, es entsteht im Quartier ein sozialer Treffpunkt für ganze Familien.“ Die Idee hinter dem Sonderfördertopf: Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie durch Investitionen in Sportstätten abzufedern und die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur zu stärken. Mit dem nun vorliegenden Förderbescheid kann die Stadtverwaltung nun in die weitere Planung und Ausführung gehen. Der Pfad sei bereits abgesteckt, im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen, so Kerkmann. „Der Baumbestand soll erhalten und nicht gerodet werden.“ Mit einer Fertigstellung und den ersten offiziellen Kletterern rechnet er aktuell bis zum Frühjahr 2024.

Mit dem jüngst eingetroffenen Fördermittelbescheid hat die Stadt damit nun insgesamt 2,2 Millionen Euro an Fördergeldern für den Bereich am Sportfeld einwerben können und damit die jeweils maximale Fördersumme. Das motiviere, sich weiter an Förderprogramme zu wagen, findet der Kämmer.