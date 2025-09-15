Heiligenfelde wird spät bestraft

Der SV Heiligenfelde hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover nur knapp eine große Überraschung verpasst. Gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer VfL Bückeburg unterlag das Team von Trainer Pascal Witt trotz Überzahl ab der elften Minute mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit – ein bitterer Ausgang für die Gastgeber, die sich mit einer engagierten und disziplinierten Leistung beinahe selbst belohnt hätten.

„Wir haben Bückeburg das Spiel gegeben, das wir ihnen geben wollten“, analysierte Witt nach der Partie. Die Marschroute war klar: Räume anbieten, gezielt anlaufen, kompakt stehen und über Umschaltmomente nadeln. Der Plan ging auf – auch, weil Bückeburgs Torhüter Mario Homeier nach einem Foulspiel früh mit Rot vom Platz musste. Dennoch blieb der Ligaprimus ballbesitzorientiert und feldüberlegen, ohne jedoch in der ersten Hälfte große Torgefahr zu entwickeln.

Heiligenfelde verteidigte konzentriert, doch im Spiel nach vorne mangelte es an Präzision und Durchschlagskraft – auch bedingt durch die Systemumstellung des Gegners. „Wir haben die Räume nicht gut bespielt“, räumte Witt ein.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dann die große Chance auf eine Sensation. Hendrik Rilka vergab zwei klare Gelegenheiten, Ole Scharf traf nur die Latte. „Wir hatten drei Hundertprozentige, da muss mindestens einer rein“, haderte der Coach. Stattdessen kam es, wie es in solchen Spielen oft kommt: Bückeburgs Bastian Evers schlich sich in der 91. Minute durch die Defensive, bekam den Ball an der Strafraumgrenze – und traf mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum 0:1-Endstand.

Ein Treffer, der Heiligenfelde nach einer couragierten Leistung mit leeren Händen dastehen ließ. „Diese Niederlage tut sehr weh“, sagte Witt. „Wir waren sehr nah am Sieg – und haben am Ende nichts.“ In der Tabelle bleibt der SVH mit nur zwei Punkten auf Rang vierzehn. Die Leistung gegen Bückeburg aber zeigt: Die Mannschaft ist in der Lage, auch gegen Topteams mitzuhalten. Nun gilt es, sich dafür endlich auch zu belohnen.

SV Heiligenfelde – VfL Bückeburg 0:1

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Kevin Gibek, Alban Aradini, Hendrik Rilka (86. Bendix Precht), Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Enno Beckmann (61. Hasan Sabehaioun), Ole Scharf (61. Merten Klusmann), Colin Tettenborn, Diar Rexhepi (70. Tim Paschek) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

VfL Bückeburg: Mario Homeier, Alexander Kummert, Julian Steierberg, Fynn Marzinowski, Maximilian Schmidt (80. Luka Rohrbach), Dominik Weiß (46. Jamie Hese), Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (93. Ferhat Erdogdu), Bastian Evers, Florian John (61. Jan-Luca Steierberg), Christian Paul Schwier - Trainer: Michael Evers - Trainer: Kim Neubert

Schiedsrichter: Kevin Beyer

Tore: 0:1 Bastian Evers (90.+1)

Rot: Mario Homeier (11./VfL Bückeburg/)