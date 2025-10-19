Heiligenfelde will Wiedergutmachung in Wagenfeld

Nach dem desolaten 0:6 gegen TuS Leese steht der SV Heiligenfelde am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Wagenfeld vor einem schwierigen Auswärtsspiel – und zugleich vor einer Charakterprobe. Das Team von Trainer Pascal Witt ist seit nunmehr elf Spielen saisonübergreifend ohne Sieg, hat in der laufenden Bezirksliga-Spielzeit nach zehn Partien lediglich vier Punkte auf dem Konto und steckt tief im Tabellenkeller.

„Wir treffen auf eine Mannschaft, die individuell und gruppentaktisch sehr stark ist“, sagt Witt über den kommenden Gegner. „Der Trainer stellt Wagenfeld immer perfekt ein. Sie haben viele Spieler mit enormer Qualität, die ein Spiel auch alleine entscheiden können.“ Tatsächlich belegt Wagenfeld mit sechs Siegen aus zehn Spielen derzeit Tabellenplatz fünf und unterstrich beim 2:1-Auswärtserfolg in Steimbke zuletzt seine gute Form.

Für Heiligenfelde geht es nach dem ernüchternden Auftritt gegen Leese vor allem darum, ein anderes Gesicht zu zeigen. „Wir müssen mutig auftreten, Wagenfeld das Spiel nicht nur überlassen, sondern auch selbst aktiv werden“, fordert Witt. Der Schwerpunkt liegt dabei erneut auf der Defensive, die gegen Leese phasenweise völlig auseinanderfiel. „Wir müssen als Gruppe gegen den Ball verteidigen, mit allem, was wir haben – und uns dann offensiv endlich belohnen“, so der Trainer.

Witt weiß, dass die Zeit für Heiligenfelde allmählich knapp wird. Die jüngsten vier Remis gegen Drakenburg, Sudweyhe, Rehburg und Twistringen zeigten, dass seine Mannschaft in der Lage ist, kompakt zu stehen. Doch gegen direkte Konkurrenten wie Leese und nun auch Wagenfeld müssen Punkte her. „Wir betreiben defensiv großen Aufwand, aber wir müssen vorne kaltschnäuziger werden. Nur so können wir uns für die Arbeit endlich belohnen.“